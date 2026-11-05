Cuba: Transformaciones impactarán en una banca mas eficiente

La Habana, 5 nov.- El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, aseguró que las transformaciones económicas y sociales que se implementan hoy contribuirán a establecer un sistema bancario más moderno y eficiente.

El también presidente cubano puntualizó que, a corto plazo, estas medidas se traducirán en simplificación de trámites, una mejor atención al cliente, la reducción de errores operativos y mejora de los controles para prevenir pérdidas y fraude.

A mediado a plazo, en tanto, se contará con diseños de nuevos instrumentos financieros para el sector no estatal, digitalización integral de procesos claves, formación del personal y mayor eficiencia en la gestión de recursos financieros.

Díaz-Canel añadió que, a largo plazo, permitarán la construcción de un sistema bancario moderno, eficiente y al servicio de los objetivos sociales, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica del país.

Tales declaraciones tuvieron lugar en el cierre de la visita del Secretariado y la Estructura Auxiliar del Comité Central del Partido al Banco Central de Cuba y varias entidades comerciales, para seguir la implementación de las transformaciones.

En ese contexto, el jefe de Estado reiteró la urgencia de enfrentar fenómenos como el burocratismo, la lentitud en la toma de decisiones, la falta de actualización en los conocimientos financieros y la dificultad para combinar la exigencia política con la eficiencia empresarial.

Manifestó además que los miembros de la organización política deben ser ejemplo en calidad y ética, liderar en la solución de problemas cotidianos y ser un puente entre la dirección y los trabajadores, según se informó en el Noticiero Nacional de Televisión.

En la reunión de cierre de visita, los participantes ratificaron que esos espacios han tenido lugar en las entidades con mayor complejidad en los servicios que se prestan a la población.

El debate se centró en la estrategia para mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento del Sistema Bancario y Financiero del país, y mostró cómo las transformaciones económicas y sociales contribuyen a modernizar la banca y recuperar la confianza en el sector, detalló el PCC en su página en Facebook.

También se indicó la necesidad de encontrar mecanismos efectivos que garanticen el derecho a los pagos en línea.

Entre los retos del sector, se identificaron mejorar la calidad de los servicios, incrementar las entidades que se autoabastecen energéticamente, enfrentar la obsolescencia tecnológica y agilizar los trámites y las operaciones interbancarias.

De acuerdo con el Partido, este tipo de encuentros permiten un diagnóstico real de la situación del sector, fortalecen la rendición de cuentas e impulsan la participación y el control colectivo. (Tomado de Prensa Latina)