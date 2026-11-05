Universidad de Camagüey inicia incorporación presencial del curso académico 2026-2027

Camagüey, 5 nov.- Como parte de las actividades por el aniversario 59 de la fundación de la primera universidad creada en el territorio, la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz informó sobre el inicio del proceso de incorporación presencial correspondiente al curso académico 2026-2027.

La información fue ofrecida durante una conferencia de prensa encabezada por el rector de la institución, doctor Julio Madera Quintana, junto a otros miembros del equipo directivo universitario.

La matrícula total asciende a 6 837 estudiantes. De ellos, 2 040 cursan el primer año: 1 498 pertenecen al municipio de Camagüey y 542 proceden de otros municipios de la provincia.

En el curso diurno se incorporarán 1 137 estudiantes de primer año. Hasta el momento, 901 ya se encuentran integrados a las actividades presenciales, mientras que 235 permanecen como becados.

Entre los estudiantes incorporados predominan los procedentes de Ciego de Ávila, Las Tunas y los municipios de la región sur de Camagüey. El próximo jueves se sumarán jóvenes de Guantánamo, Holguín y Granma.

La incorporación del segundo al quinto año comenzará el 20 de noviembre, con prioridad para los estudiantes del año terminal. El proceso deberá concluir el 10 de diciembre.

Con el propósito de facilitar la adaptación de los alumnos de primer año a la vida universitaria, la institución organizó actividades culturales, deportivas y bailables, con el acompañamiento de la Red Juvenil Universitaria.

Durante la conferencia también se informó que la Universidad mantiene un proceso de formación doctoral en el que participan 40 profesionales, entre internos y externos. Las investigaciones se relacionan con áreas estratégicas como la producción de alimentos, las energías renovables y la inteligencia artificial.

Asimismo, mediante los vínculos de cooperación internacional con instituciones de Europa, China, Malasia, México, Brasil y República Dominicana, la casa de altos estudios ha recaudado 140 000 dólares por concepto de exportación de servicios académicos. Estas relaciones también contribuyen a la incorporación y preparación de jóvenes doctores.

En correspondencia con las 176 medidas implementadas por el país, la Universidad de Camagüey diseñó un plan de acción orientado a priorizar la permanencia de los estudiantes en la institución. El programa concede especial atención al trabajo metodológico, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Como parte de las celebraciones por el aniversario 59, el próximo viernes 6 se desarrollará una actividad en el teatro Avellaneda. Durante la jornada se iniciará oficialmente la campaña por el aniversario 60 de la universidad y se reconocerán las carreras de Periodismo, Historia, Arquitectura y Derecho, que este año celebraron aniversarios cerrados. (Martha Karla Gutiérrez Pacios/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)