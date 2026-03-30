Cuba en el podio de la Copa Centroamericana de Judo de Guatemala

Santiago de los Caballeros.- CUBA quedó en el segundo puesto por países en la Copa Centroamericana de Judo de Guatemala 2026, que concluyó este domingo en la capital chapina.

Orlando Polanco (66 kg) y Andy Granda (+100 kg) obtuvieron títulos como se esperaba, este último sin permitir puntuaciones de los rivales.

Dali Sentmanat (52 kg) reafirmó su buen estado y volvió a coronarse, luego de obtener el título en la Copa Centroamericana de Judo de Panamá, hace apenas unas jornadas; esta vez venció en la final a la mexicana Paulina Martínez por hansoku-make en casi ocho minutos de combate.

Maylín del Toro (63 kg) consiguió el título ante la colombiana Cindy Mera, mejorando su actuación en Panamá.

Dayanara Curbelo (+78 kg) tomó desquite de la también colombiana Brigitte Carabalí, quien la venció recientemente en la edición panameña de este evento, y se alzó con el título.

Iván Silva (100 kg) no se presentó en la final ante el colombiano Francisco Balanta, por lo que se conformó con el subtítulo y no consiguió la revancha ante este, quien le venció en la Copa Centroamericana de Panamá 2026.

Naysdel Cardoso (90 kg) también alcanzó una medalla de plata, luego de perder en la final con el mexicano Diego Díaz, en segundo revés ante el mexicano, ganador en Panamá también.

Lianet Cardona (78 kg) cayó otra vez ante la colombiana Brenda Olaya, como mismo sucedió en Panamá y debió resignarse a la medalla de plata en el combate revacha de la final del evento centrocaribeño de Panamá.

Yainet Coronado (48 kg) alcanzó el subtítulo luego de culminar con balance de tres victorias y una derrota en el Round Robin, y cayó solamente ante la colombiana Erika Lazo.

Jonathan Charón (60 kg) fue sorprendido por el también colombiano Johan Rojas en cuartos de final y eso le relegó a la discusión de la medalla de bronce, la que consiguió ante el panameño Bernabé Vergara.

Marlon Herrera (73 kg) obtuvo una medalla bronceada, al vencer al local Héctor Guerra.

Rubén Romero (81 kg) subió al tercer escaño del podio al vencer al local Alejandro Morales con ippon, en apenas segundos de combate.

Amado Montes dobló medallistas en la división de 90 kg, en la que compitió junto a Cardoso, y obtuvo una presea bronceada ganada en el combate ante el puertorriqueño Derik Rodríguez.

Anisleydis Ur (70 kg) no pudo acceder a una presea, luego de dos victorias y dos derrotas en el Round Robin, por el cual se dirimió su apartado.

Lian Benavides (57 kg) quedó fuera del podio, aun cuando combatió por la medalla de bronce, que perdió ante la mexicana Naomi Pozo, por lo cual quedó quinta.

Con esta actuación Cuba no logró superar los seis títulos alcanzados por Colombia, a pesar de que dominó el total de medallas con cinco doradas, cuatro plateadas e igual cantidad de bronceadas.

Estás actuaciones acercan a los cubanos a la clasificación a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, pues otorgan valiosos puntos al ranking regional. (Tomado de Jit)