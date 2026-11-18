Singapur, 18 nov.- La embajadora de Cuba en Singapur, Lisbet Quesada Luna, expuso este martes ante académicos, diplomáticos y estudiantes los argumentos jurídicos que sostienen la ilegalidad del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a su país.

La diplomática participó como invitada principal en una sesión de diálogo dispuesta por el Centro para el Derecho Internacional (CIL) de la Universidad Nacional de Singapur (NUS), uno de los principales centros de pensamiento de la ciudad-Estado.



El encuentro estuvo copresidido por el embajador itinerante y presidente del consejo de administración del CIL, Tommy Koh, y por Shashi Jayakumar, embajador no residente de Singapur en Cuba.

Durante su exposición, Quesada Luna repasó los antecedentes de la política estadounidense hacia la isla y defendió la legitimidad jurídica de las nacionalizaciones realizadas por el Gobierno cubano, al señalar su respaldo por la legislación nacional y las normas reconocidas del derecho internacional.

Asimismo, calificó de ilegal y extraterritorial el bloqueo impuesto por Washington y subrayó su endurecimiento tras la reincorporación de Cuba a la lista unilateral estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.

Por otra parte, enfatizó en la aplicación de nuevas restricciones relacionadas con el suministro de combustible y sanciones a terceros países y entidades.

Desde la perspectiva del derecho internacional, la representante cubana sostuvo que esa política vulnera principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos, la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos, además de afectar normas del derecho humanitario, marítimo y comercial internacional.

Al cierre de su intervención, recordó que la Asamblea General de la ONU respaldó, por trigésima cuarta ocasión consecutiva, una resolución que reclama el levantamiento del bloqueo contra Cuba, aprobada el pasado 28 de octubre con 130 votos favorables.

También agradeció la posición sostenida por Singapur, que cada año apoya, en representación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), el llamado al fin de esas medidas.

Después del encuentro, Koh afirmó en redes sociales que la conferencia permitió examinar las implicaciones del bloqueo estadounidense desde la óptica jurídica e internacional.

El diplomático destacó que una amplia mayoría de países en Naciones Unidas respalda el fin de esa política y la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana. (Tomado de Prensa Latina)