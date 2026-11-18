La Habana, 18 nov.- Las 176 transformaciones aprobadas en junio de 2026 para transformar la economía cubana tienen una profundidad que sorprende, pero todavía no constituyen un programa en sí mismo, opina el economista cubano Julio Carranza Valdés.

“Son muy importantes y tienen mucho más calado que cualquier programa que se presentara antes”, afirmó en entrevista con Prensa Latina. “El paquete incluye los instrumentos necesarios para poder hacer la reforma que algunos consideramos desde hace mucho tiempo. En mi caso, desde hace 30 años”, aseveró.

Pero todavía son como una bolsa de legos: están todas las piezas, pero el resultado final dependerá de cómo se armen, reflexiona Carranza Valdés, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana con una larga trayectoria en el estudio de la economía cubana.

Para convertirse en un programa requieren de una arquitectura que le dé un horizonte de tiempo y que tenga muy en cuenta principios como la secuencia, secuencialidad, simultaneidad, articulación entre las medidas, áreas principales, valora el actualmente profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), de la Universidad de La Habana.

En la conversión con Prensa Latina, Carranza Valdés distinguió entre urgencias y transformación estratégica en relación con la implementación de las 176 transformaciones.

El país no cuenta con los financiamientos necesarios para poder calzar con recursos en proceso de transformación, subrayó. La primera urgencia tiene que ver con “el tema de la energía, con el tema de la alimentación, con el tema de la salud, la infraestructura, el agua”.

Y el tema financiero pasa por buscar cada alternativa que exista, a pesar de la situación, para destrabar o comenzar a destrabar el problema de la deuda externa, agregó el exsubdirector del Centro de Estudios sobre América (CEA) y durante varios años consejero de la Unesco en varios países de América Latina y el Caribe, así como director y representante de esa organización en Centroamérica y los países andinos.

Cuba tiene un serio problema de falta de pago con muchos acreedores. Eso trae como consecuencia que es muy difícil abrir nuevos créditos y fomentar más la inversión extranjera. Eso sin obviar la guerra de agresión desde Estados Unidos que no se puede olvidar nunca, insistió el economista.

EL CAMINO A LA ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA

Todo proceso de transformación económica supone que tú establezcas previamente ciertos niveles de equilibrio macroeconómico; pero en estos momentos la economía cubana está afectada por un notable desequilibrio, analizó Carranza Valdés.

A su juicio, si bien se había logrado avanzar algo en la disminución del déficit fiscal hace como un año, los resultados para 2026 apuntan a que volverá a subir hasta un 11 por ciento, “lo cual tiene lógica”, acotó.

Por un lado, la recaudación fiscal todavía es muy débil. Hay un nivel importante de evasión fiscal, sobre todo en el sector privado. Por otro lado, las empresas estatales tienen un nivel de rentabilidad muy bajo -algunas están en pérdida- y eso trae como consecuencia aportes impositivos menores, añadió.

Como tercer punto, el analista indicó que circula una cantidad importante de miles de millones de dólares al año que no pasan por el banco. La consecuencia es que el Estado no dispone de suficientes recursos para poder financiar aquellas actividades que son fundamentales.

Y ante necesidades sociales tan grandes como las que existen y la responsabilidad del Estado de proteger a la población, es necesario aumentar el presupuesto a través de la única vía que te queda, que es monetizando e imprimiendo dinero.

Eso inevitablemente sube el déficit en mediano plazo, presiona, impulsa la inflación hacia arriba y hace imposible el equilibrio macroeconómico, advirtió.

Sobre el monitoreo de las 176 medidas, Carranza alertó que no se debe medir el avance de manera fragmentada, ni comparar qué organismo va más adelantado, porque precisamente eso es lo que empieza a plantear problemas de secuencia.

“Lo primero -insisto- es convertirlas en un programa de transformaciones económicas con etapas y objetivos claramente definidos; áreas de acción, secuencia. Es una discusión muy técnica, pero fundamental para comenzar el monitoreo del avance”. El ordenamiento monetario era, recordó, un programa bastante ambicioso, pero no se implementó en el momento adecuado y tuvo un problema de secuencia. Eso dio lugar a un incremento de la demanda sin condiciones para que se incrementara la oferta, lo que trajo mayores desequilibrios.

LA POBLACIÓN EN EL CENTRO

En un contexto demográfico como el cubano, donde el único grupo de edad que crece es el de 60 años y más, la migración de personas en edad productiva y reproductiva es creciente y hay menos personas trabajando frente a más dependientes, una de las principales preocupaciones de Carranza es que se tiene en cuenta poco a la demografía para diseñar políticas económicas.

La población cubana ha caído de 11 millones a nueve y algo; pero no solamente en número, está más envejecida, con mayores problemas de salud y también más descalificada por la migración, que ha afectado fundamentalmente a sectores jóvenes y calificados, valoró.

Interrogado sobre si es viable articular todo el ecosistema económico en el contexto actual, Carranza insistió en que más allá de viable, es imprescindible. El problema es cómo tú enfrentas las emergencias sin que trabes la transformación estratégica, aunque se afecte la velocidad, dijo.

La primera responsabilidad de un gobierno cualquiera, sobre todo de uno como el cubano, es proteger a su población. Y eso a veces obliga a tomar medidas centralizadoras para apoyar con recursos a sectores de la población que están en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza o de precariedad. Eso hay que tenerlo en cuenta, explicó.

RUTA MUY COMPLEJA PERO POSIBLE

Carranza reconoció que la economía está descapitalizada, ha perdido capacidad de crecimiento y los desequilibrios se aprecian en procesos como la inflación, que tienen impactos sociales muy grandes.

A eso le suma las décadas de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, ahora intensificado con el cerco petrolero y la implementación agresiva de medidas extraterritoriales.

Sin embargo, el país no tiene otra alternativa que intentar estas transformaciones, afirmó el economista. La ruta es incierta y de mucha complejidad, pero es una ruta posible. Depende mucho de la conducción, de la concepción de esa implementación y de cómo sea capaz de cubrir los tiempos, porque esta última es una variable que corre en contra, enfatizó.

Pero hay razones suficientes para dar la pelea, insiste Carranza.

“Yo siempre digo -y esto tiene que ver con una convicción de carácter político-, que la opción, bajo ninguna circunstancia, puede ser entregar el país a un poder contrario a los principios fundamentales de esta nación que ha costado tanto trabajo traer hasta aquí: soberanía nacional, justicia social y una alternativa propia de desarrollo económico y democrático”. (Tomado de Prensa Latina)