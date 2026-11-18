La Habana, 18 nov.- La incorporación de Cuba a la Iniciativa Mundial sobre Algas Marinas (UNGSI, por sus siglas en inglés), anunciada por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Dr. Armando Rodríguez Batista, durante la COP31, abre nuevas oportunidades de cooperación científica para enfrentar las arribazones de sargazo y desarrollar el cultivo sostenible de algas.

En los últimos años, las grandes arribazones de sargazo han dejado de ser episodios aislados para convertirse en una preocupación recurrente en numerosos países de la región. Para Cuba, como archipiélago expuesto a los efectos del cambio climático, la situación implica un importante desafío, no solo ambiental, sino también social y económico.

Al intervenir en la COP 31, el titular del CITMA explicó que, para la nación caribeña, el sargazo y las algas marinas cultivadas representan dos dimensiones de una misma cuestión: la necesidad de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas para aprovechar los recursos marinos y, al mismo tiempo, proteger las costas.

Datos relevantes

El sargazo es un género de algas pardas que flota en el océano y puede formar grandes acumulaciones. En condiciones naturales, estas masas cumplen una función ecológica importante: sirven de refugio y alimento a peces, tortugas, invertebrados y aves marinas.

El problema aparece cuando grandes cantidades se aproximan a las costas y quedan varadas en playas, bahías y zonas poco profundas. Al descomponerse, consumen oxígeno del agua y liberan gases como el sulfuro de hidrógeno, que produce el característico olor a huevo podrido y puede afectar la calidad del aire. También pueden perjudicar los pastos marinos, los arrecifes de coral y otros ecosistemas costeros.

Las consecuencias no son solamente ambientales. Las acumulaciones dificultan la actividad de los pescadores, deterioran las playas, elevan los costos de limpieza y afectan el turismo, una fuente importante de ingresos para numerosas economías insulares.

Según el sistema de seguimiento satelital de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México (CONABIO), durante 2025 se estimaron alrededor de 16,7 millones de toneladas de biomasa húmeda de sargazo en el mar Caribe, un volumen 437 por ciento superior al registrado en 2024.

Para octubre de este año el sistema SATsum de CONABIO registraba ya 2,6 millones de toneladas de biomasa húmeda en el mar Caribe, cifras que corresponden a estimaciones satelitales de la biomasa presente en las áreas marinas estudiadas, no a la cantidad que necesariamente llega a las playas.

México, países de Centroamérica, República Dominicana, Colombia y varias islas del Caribe figuran entre los territorios afectados por estas arribazones. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las grandes inundaciones de sargazo se han convertido en un fenómeno recurrente desde las costas del Caribe mexicano y Centroamérica hasta Barbados, Granada, Guadalupe y otras zonas insulares.

Las investigaciones apuntan a una combinación de factores que favorecen la proliferación de estas algas, entre ellos el calentamiento oceánico, el aporte de nutrientes procedentes de actividades terrestres y los cambios en los vientos y las corrientes marinas.

Una iniciativa para aprovechar el potencial de las algas

La Iniciativa Mundial sobre Algas Marinas no se limita a buscar soluciones para las arribazones de sargazo. Su propósito es impulsar el desarrollo seguro, sostenible e inclusivo de todo el sector de las algas marinas, desde la investigación y el cultivo hasta el procesamiento, la comercialización y la creación de productos de mayor valor agregado.

Lanzada formalmente en septiembre de 2025, la plataforma reúne a gobiernos, organizaciones de Naciones Unidas, instituciones científicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Está copresidida por Francia y Madagascar y cuenta con el respaldo de entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Entre sus prioridades figuran la cooperación científica, la capacitación, el desarrollo de normas y estándares de calidad, la innovación tecnológica y la creación de cadenas de valor sostenibles. También promueve que los beneficios económicos lleguen a las comunidades costeras y a los pequeños productores.

Las algas cultivadas tienen aplicaciones en la alimentación, la agricultura, la elaboración de bioinsumos, productos farmacéuticos y cosméticos, así como en el desarrollo de nuevos materiales de origen biológico. Su cultivo puede generar oportunidades económicas sin competir directamente por tierras agrícolas o agua dulce, aunque requiere planificación y controles ambientales para evitar daños a los ecosistemas.

En el contexto de la COP31, la iniciativa impulsa un plan de acción destinado a acelerar los beneficios múltiples de la acuicultura de algas, con énfasis en su contribución a la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades rurales y costeras.

¿Qué puede aportar Cuba?

La incorporación cubana parte de capacidades científicas e industriales ya existentes. “Contamos con una comunidad científica, instituciones marinas y universidades, que estudian las macroalgas de nuestras aguas con diversos enfoques, tecnologías y métodos. También tenemos una sólida industria biofarmacéutica, a lo largo de todo el país, capaz de convertir el conocimiento resultante en productos para el consumo nacional y la exportación”, aseveró el Dr. Armando Rodríguez, al intervenir en la COP 31.

El ministro también recordó que la protección de las zonas costeras constituye una prioridad de la política ambiental cubana desde la aprobación, en 2017, del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida.

En esa estrategia, el manejo del sargazo se suma a la gestión de las inundaciones, la erosión de las playas y la intrusión salina, fenómenos para los cuales la cooperación internacional puede favorecer un mejor monitoreo, recolección y aprovechamiento de la biomasa que llega a las costas..

Entre las necesidades identificadas por el país figuran el intercambio de experiencias con países que ya cuentan con una industria desarrollada, el acceso responsable a los recursos genéticos, la selección de especies nativas y las prácticas de bioseguridad que impidan poner en riesgo la biodiversidad marina.

También se requiere “apoyo para formular normas técnicas y acceder a tecnologías de alto estándar que permitan recolectar y procesar tanto las algas cultivadas como el sargazo arribado a las costas”, para que puedan convertirse en productos de mayor valor agregado y no se comercialicen únicamente como materia prima”.

Otro componente importante es la cooperación con los países del Caribe, muchos de los cuales enfrentan arribazones iguales o superiores a las cubanas y comparten vulnerabilidades ante huracanes y otros impactos del cambio climático. Al respecto, Cuba expresó su disposición a avanzar junto a la ONUDI y otros países de la región en la formulación de un proyecto de cooperación internacional en el marco del Programa Global de Algas.

En ese sentido, Rodríguez Batista enfatizó en que el interés de Cuba es práctico: “costas mejor protegidas, comunidades con medios de vida resilientes y ciencia, tecnología e innovación puesta al servicio de ambos”. (Por: Iramis Alonso Porro/Juventud Técnica) (Foto: Naturaleza Secreta de Cuba)