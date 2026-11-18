Camagüey, 18 nov.- Hay adolescentes que hacen la maleta, dejan atrás sus casas y llegan a Camagüey para aprender a tocar un instrumento, bailar, actuar o descubrir el lenguaje de las artes visuales. Proceden de Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Holguín, además de distintos municipios camagüeyanos. Para ellos y sus familias, estudiar una especialidad artística supone también asumir la distancia, los gastos y las dificultades cotidianas que implica sostener una vocación lejos del hogar.

En las tres instituciones de nivel elemental y medio de la enseñanza artística de la ciudad cursan estudios 692 alumnos, de los cuales 138 permanecen internos. Garantizarles las condiciones de alojamiento y alimentación resulta esencial para mantener la presencialidad y la continuidad del proceso docente, explicó a Adelante Hedel Toledo, jefe del Departamento de Enseñanza Artística de la Dirección Provincial de Cultura y director en funciones de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre.

«Para estos estudiantes se ha garantizado, a partir de la situación actual, las condiciones, el alimento, con el fin de mantenerlos en la presencialidad y el proceso docente», señaló.

La permanencia de estos adolescentes en las escuelas adquiere particular relevancia en un contexto de limitaciones materiales. Toledo destacó que, de manera sorprendente, los propios estudiantes han interiorizado la importancia de asistir a clases, compartir el espacio de aprendizaje y aprovechar la formación presencial como parte de su desarrollo artístico.

El curso comenzó en septiembre y durante las primeras ocho semanas se priorizó la compensación de contenidos del período anterior, con atención diferenciada a quienes no habían podido mantener una continuidad bajo techo académico. A partir de esa etapa se retomaron los programas de estudio, mediante un rediseño del sistema de evaluación atemperado a las disposiciones del Ministerio de Educación.

Cada especialidad tiene sus particularidades, por lo que se establecieron horarios flexibles para responder a las necesidades del proceso formativo. La matrícula se distribuye entre la Academia de las Artes Vicentina de la Torre, que acoge las especialidades de ballet, teatro y artes visuales; la Escuela Vocacional de Arte (EVA) Luis Casas Romero, con música y danza, y el Conservatorio de Música José White.

De acuerdo con el directivo, el claustro se encuentra completo, aunque el desarrollo del curso transcurre acompañado por las preocupaciones de las familias, los profesores y los trabajadores de los centros. En su sostenimiento interviene el trabajo conjunto de las escuelas y la Dirección Provincial de Cultura.

La actividad de los estudiantes también ha encontrado espacio en la vida cultural de la ciudad. Durante la Jornada por la Cultura Cubana participaron en presentaciones escénicas, mientras que los alumnos de Artes Visuales han compartido sus creaciones en exposiciones. Son experiencias que permiten apreciar fuera del aula parte del aprendizaje y la preparación que reciben en sus respectivas especialidades.

Entre las acciones previstas figura el Festival de las Artes, programado para esta semana en la Vicentina de la Torre. Hacia finales de noviembre se desarrollará, además, una Jornada Pedagógica de Actuación, concebida para profundizar en los conocimientos, los programas de estudio, las habilidades y los métodos de formación de los futuros actores.

A esas proyecciones se suman el trabajo en el programa de perfeccionamiento de la educación y la instalación proyectada de paneles solares en la Academia de las Artes Vicentina de la Torre, como parte de las iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de la institución.

«El poder haber empezado, que se iniciara el curso presencial con un diseño flexible que permitió en los dos primeros meses compensar el curso anterior y darle tratamiento diferenciado a aquellos estudiantes que no estaban bajo techo académico, fue importante. Ahora la tarea es mantenerlo», afirmó Toledo.

En las escuelas de arte, mantener el curso significa mucho más que cumplir un calendario. Supone sostener espacios de aprendizaje que requieren condiciones particulares, acompañar a quienes apuestan por una vocación desde edades tempranas y respaldar también a las familias que hacen posible esa elección. Que la música, la danza, el teatro y las artes visuales sigan teniendo aulas y maestros en Camagüey es, en estas circunstancias, una tarea que no admite descuidos. (Por: Yanetsy León González/ Adelante) (Foto: de la autora)