Cuba demanda fin inmediato de despliegue militar estadounidense en el Caribe

La Habana, 25 sep.- La Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz mantiene hoy plena vigencia, cuando Estados Unidos continúa su peligroso despliegue militar en aguas del mar Caribe.

El tema salió aquí en los eventos que tienen lugar en el contexto del Segmento de Alto Nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Cuba, en la voz de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó el enfoque de paz a través de la fuerza durante la Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)-Unión Europea (UE), celebrada en la ciudad de Nueva York.

La única regla a seguir debe ser el Derecho Internacional.

Demandamos el fin inmediato del actual despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que amenaza la paz, la estabilidad y seguridad regionales, enfatizó el titular de la Cancillería cubana.

Abogamos -subrayó- por una solución diplomática, seria, constructiva, realista y por medios pacíficos del conflicto en Ucrania, en apego al Derecho Internacional y que garantice la seguridad y soberanía de todos.

También denunció el genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel, con el respaldo de Estados Unidos, y a su vez destacó la notable contribución de los Estados europeos al reconocimiento del Estado palestino.

Igualmente agradeció la postura de la Unión Europea y la Celac en el rechazo al bloqueo de Estados Unidos y la arbitraria inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo; a su vez, denunció la campaña infame y deshonesta de Estados Unidos contra la cooperación médica internacional de Cuba.

Rodríguez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado al Parlamento cubano, llegó a Nueva York el sábado último, al frente de la delegación de la isla que participa en este Segmento de Alto Nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)