Cuba condenará en sus calles agresión militar a Venezuela

La Tribuna Antimperialista José Martí de La Habana será el escenario para que en representación de toda la nación caribeña los habaneros repudien las acciones hostiles a las que han sido sometidos los venezolanos en la madrugada de este sábado.

La convocatoria para las 10:00 hora local busca respaldar la fusión popular, militar y policial del Gobierno bolivariano, la cual ha sido violada por las autoridades de Washington.

Con anterioridad, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció que lo sucedido es un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela.

“Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!”, escribió el mandatario en la red social X. (Tomado de Prensa Latina)