Cuba condenará en sus calles agresión militar a Venezuela
La Habana, 3 ene.- El pueblo de Cuba condenará hoy en sus calles la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y exigirá el respaldo legítimo al presidente Nicolás Maduro.
La convocatoria para las 10:00 hora local busca respaldar la fusión popular, militar y policial del Gobierno bolivariano, la cual ha sido violada por las autoridades de Washington.
Con anterioridad, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció que lo sucedido es un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela.
“Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!”, escribió el mandatario en la red social X. (Tomado de Prensa Latina)