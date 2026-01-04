domingo, enero 4, 2026
Lo último:
nacionales

Cuba condenará en sus calles agresión militar a Venezuela

Editor Web Radio Santa Cruz
La Habana, 3 ene.- El pueblo de Cuba condenará hoy en sus calles la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y exigirá el respaldo legítimo al presidente Nicolás Maduro.

La Tribuna Antimperialista José Martí de La Habana será el escenario para que en representación de toda la nación caribeña los habaneros repudien las acciones hostiles a las que han sido sometidos los venezolanos en la madrugada de este sábado.

La convocatoria para las 10:00 hora local busca respaldar la fusión popular, militar y policial del Gobierno bolivariano, la cual ha sido violada por las autoridades de Washington.

Con anterioridad, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció que lo sucedido es un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela.

“Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!”, escribió el mandatario en la red social X. (Tomado de Prensa Latina)

También te puede gustar

[:es]Sesiona desde hoy en Argentina XVI Encuentro de Solidaridad con Cuba[:]

Redacción Digital

Trabajadores cubanos conmemorarán aniversario 60 del Congreso Obrero en Armas

Redacción Digital

Comparte Díaz-Canel con amigos de Cuba en Francia (Fotos)

Editor Web Radio Santa Cruz