Cuba clasificado directo al Premier 12 de Béisbol de acuerdo al nuevo formato

La Habana, 3 ene.- La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) dio a conocer el nuevo formato de competencia para el Premier 12 de Béisbol que se jugará en el año 2027.

La WBSC decidió que al cerrar el 2025 los mejores 12 países en el ranking Mundial tendrán su boleto garantizado al Premier 12.

Los 12 países que se clasifican son Japón (1), China Taipei (2), Estados Unidos (3), Corea del Sur (4), Venezuela (5), México (6), P. Rico (7) Panamá (8), Países Bajos (9), Cuba (10), Australia (11) y República Dominicana (12).

La edición 2027 del Premier12 WBSC contará con dos torneos clasificatorios por primera vez, con un aumento del número de equipos participantes de 12 a 16. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)