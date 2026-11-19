Brasilia, 19 nov.- El embajador de Cuba en Brasil, Víctor Cairo, convocó a fortalecer la solidaridad política y material con su país, ante las consecuencias de la agresión multidimensional de Estados Unidos y el recrudecimiento del bloqueo económico.

Al intervenir en el lanzamiento de la XXVIII Convención Nacional de Solidaridad con Cuba, prevista del 27 al 29 de mayo de 2027 en la Universidad de Brasilia, el diplomático consideró que el encuentro será una oportunidad para debatir y definir nuevas formas de apoyo a la isla.

Durante la presentación del evento, realizada en el Museo de Arte de Brasilia (MAB), Cairo subrayó que el complejo escenario que enfrenta la nación caribeña exige acciones concretas, más allá de declaraciones y pronunciamientos.

“Cuba hoy necesita solidaridad efectiva. Y eso significa no solo palabras, no solo discursos, eso también significa ayudar a Cuba desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista material”, afirmó.

El embajador cuestionó el comportamiento de Washington en el escenario internacional, al denunciar que Estados Unidos promueve guerras, viola el derecho internacional, desconoce los derechos humanos y vulnera la soberanía de otros países.

“Nadie en el mundo puede aceptar lo que Estados Unidos está haciendo con el mundo”, expresó, al referirse también al avance de posiciones fascistas en ese país.

Cairo describió las consecuencias de la presión económica estadounidense sobre Cuba, con afectaciones en el suministro eléctrico y dificultades para sostener los servicios de salud.

Mencionó el incremento de la mortalidad infantil, que situó en 9,9 por cada mil nacidos vivos, frente a cuatro anteriormente, y atribuyó ese retroceso a las restricciones impuestas por Washington.

“Estamos hablando de un país que es víctima de una agresión, no es con bombas, pero es una agresión con todo el sentido de la palabra”, señaló, al calificar de multidimensional el asedio contra la isla.

El diplomático defendió también la necesidad de fortalecer la integración latinoamericana y caribeña en los ámbitos económico, político y social, y sostuvo que los pueblos tienen capacidad para avanzar en esa articulación incluso cuando sus gobiernos no logran hacerlo.

Asimismo, vinculó la defensa de Cuba con la solidaridad hacia Palestina, al considerar que ambos pueblos sufren las consecuencias de las agresiones de Estados Unidos y sus aliados.

Cairo expresó confianza en la capacidad de resistencia de su país y aseguró que la Revolución cubana seguirá adelante porque representa un proceso histórico sustentado en ideas que no pueden ser destruidas.

Durante su intervención, el diplomático también anunció la organización de un partido de fútbol entre Brasil y Cuba, previsto para el 13 de diciembre en el estadio del Portuguesa, en São Paulo.

La iniciativa, explicó, celebrará los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y la amistad entre los dos pueblos. (Tomado de Prensa Latina)