Conserva combatiente santacruceño periódico con histórico artículo de Fidel Castro

Santa Cruz del Sur, 16 sep.- El combatiente santacruceño de la Revolución Cubana José Raúl Matamoros Pérez hace mucho tiempo conserva edición del periódico Granma del 11 de junio de 2007. El habido lector encontró en sus páginas histórico artículo escrito por Fidel en el que denunciaba los crímenes, abusos y corrupción en el gobierno de turno del dictador Fulgencio Batista.

El 17 de junio de 1955 el joven abogado y máximo líder del Movimiento Nacional 26 de Julio (M-26-7) redactó para el periódico La Calle, como en anteriores ocasiones, un amplio escrito en el que expuso el abuso de la tiranía con sus compañeros de ideales y la masacre de varios de la Generación del Centenario apresados en el ataque al cuartel Moncada de Santiago de Cuba.

La policía irrumpió en el local del periódico y confiscó los ejemplares de la tirada de ese día. Se creyó que el texto del artículo de la autoría del líder revolucionario, colocado en los linotipos del taller, había quedado en poder de los servidores del régimen. Sin embargo previendo se diera el registro, el periodista Raúl Quintana conservó lo publicado hasta su fallecimiento en 1994.

En esa época Fidel debió enfrentar numerosas agresiones que incluían a su familia y compañeros de lucha. Aquella situación se hizo insoportable por lo que decide partir para México junto a hermanos de convicciones patrióticas a fin de prepararse para la lucha. Retorna luego clandestinamente en el yate Granma con los 82 expedicionarios para la batalla definitiva.

Con gran apego por el significado del escrito, Matamoros Pérez cuida con celo el viejo periódico Granma, también jubilado del sector pesquero. La mentira gubernamental a favor de los grandes intereses en la etapa de la neocolonia, la explotación de los humildes, la injusticia y el crimen dados a conocer por el valiente luchador martiano no volverán a repetirse en Cuba.