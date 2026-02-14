Congresista Jim McGovern presenta proyecto de ley para derogar el bloqueo estadounidense contra Cuba

EE.UU, 14 feb.- El congresista demócrata Jim McGovern presentó un proyecto de ley destinado a derogar el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba, una política que calificó como “fallida y obsoleta”, heredada de la época de la Guerra Fría.

La propuesta legislativa parte de un diagnóstico crítico sobre la efectividad de las sanciones. Según el congresista, después de más de 60 años de aplicación, la medida no ha logrado cumplir sus objetivos declarados y, por el contrario, ha perjudicado al pueblo cubano y debilitado la posición internacional de Estados Unidos.

El proyecto plantea sustituir el enfoque de aislamiento por una estrategia basada en la apertura y la diplomacia. La iniciativa propone eliminar las restricciones vigentes para facilitar el acceso de empresas, turistas y universidades estadounidenses a Cuba.

El objetivo, explicó McGovern, es fomentar la libertad y la democracia mediante el compromiso directo con la sociedad cubana, en lugar de mantener el bloqueo como herramienta de presión.

En sus declaraciones, McGovern enfatizó que el futuro de la mayor de las Antillas debe ser decidido por sus propios ciudadanos y no estar sujeto a la influencia de figuras políticas externas.

“Hemos intentado lo mismo por décadas y ha fracasado; es momento de probar algo diferente”, concluyó el legislador demócrata. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

