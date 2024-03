Siria fustiga uso estadounidense del veto para proteger a Israel

Damasco, 6 mar.- El gobierno sirio condenó enérgicamente el uso repetido del veto por parte de Estados Unidos para paralizar el Consejo de Seguridad de la ONU e impedir que cumpla sus funciones de detener la agresión israelí contra Gaza.

Esta postura difundida hoy por la prensa siria fue expresada por el representante permanente de esta nación árabe ante las Naciones Unidas, el embajador Qusay Al-Dahhak.

Damasco rechaza rotundamente los pretextos que está presentando Washington para defender los crímenes de Israel, en un desprecio flagrante a la voluntad de los pueblos y países de todo el mundo, dijo el diplomático.

Agregó que los vetos buscan proteger a Israel, brindarle impunidad y permitirle continuar sus crímenes de guerra y de lesa humanidad y el genocidio que comete contra el pueblo palestino sin que los funcionarios sionistas rindan cuentas.

Estos crímenes no se han limitado al pueblo palestino sino que se extendieron a los territorios sirios y libaneses mediante repetidas agresiones israelíes contra instalaciones y hogares de civiles, aclaró el delegado.

Al-Dahhak recordó que la administración estadounidense impidió la adopción del proyecto de resolución presentado por Argelia y que recibió el apoyo de la gran mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, porque responde a las exigencias de la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas de poner fin a la brutal agresión que desveló el verdadero rostro criminal de Israel.

Por otro lado, consideró que la presentación por parte de la delegación estadounidense de un proyecto de resolución alternativo no es más que un intento desesperado de desviar la atención de su empeño de impedir que el Consejo de Seguridad cumpla con sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

La administración estadounidense abrió sus almacenes de armas y municiones para la maquinaria de guerra israelí, en una participación directa en las masacres de mujeres y niños y el desplazamiento de más de dos millones de personas, además, de la destrucción de hospitales y escuelas, incluso sedes de agencias de las Naciones Unidas, denunció el diplomático.

Hay que detener de inmediato este genocidio y garantizar la entrega de ayuda humanitaria urgente, y que los funcionarios israelíes rindan cuentas, concluyó el representante sirio su intervención. (Tomado de Prensa Latina)

