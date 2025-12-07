Confirman mejoría parcial del Sistema Eléctrico para 2026

La Habana, 5 dic.- Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, confirmó que 2026 presentará una situación ligeramente mejor en la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), gracias a la incorporación de cuatro unidades termoeléctricas y mil megawatts de energía renovable, aunque persistirán afectaciones por déficit de combustible.

Las unidades Céspedes 3, Renté 5, Céspedes 4 y Este Habana 2 concluyeron mantenimientos capitales en 2025, los dos últimos sincronizarán en diciembre y operarán desde enero con una potencia adicional estable, según declaró en entrevista al diario Granma.

El titular explicó que en 2025 se recuperaron paulatinamente capacidades térmicas ausentes durante meses, mientras se incorporaron parques solares fotovoltaicos que alcanzaron momentos con un 30 por ciento de la generación nacional proveniente de fuentes renovables.

Añadió que los mil megawatts de energía solar instalados este año estarán disponibles desde el primer día de 2026, y se prevé incrementar esa cifra durante el próximo ejercicio, en coordinación con el parque eólico Herradura 1.

De la O Levy destacó que durante el huracán Melissa, provincias como Guantánamo y Granma lograron operar en “isla energética” gracias a la generación distribuida, lo que impulsó un replanteamiento del diseño regional del sistema eléctrico.

Sin embargo, señaló que el principal obstáculo actual no es técnico, sino financiero: “Tenemos más de 3 200 MW disponibles técnicamente, pero los apagones persisten porque carecemos de combustible para mover la generación distribuida, que hoy tiene más de 1 000 MW inactivos por esa causa”.

El ministro subrayó que el país mantiene una disponibilidad superior al 80 por ciento en grupos electrógenos de emergencia, lo que permitió garantizar servicios vitales durante más de un mes en zonas afectadas por el fenómeno meteorológico.

Reconoció que el Plan de la Economía prevé una disminución de las afectaciones en 2026 respecto a 2025, pero advirtió que no se eliminarán los apagones, pues las asignaciones de combustible no cubren las necesidades reales y se mantendrán paradas programadas en termoeléctricas como Guiteras y Felton.

Sobre Felton 2, informó que se identificó una vía financiera con recursos nacionales para culminar su reconstrucción, incluida en la estrategia nacional hasta 2030, que contempla también nuevas unidades en Nuevitas y Mariel.

En materia logística, señaló que avanza la rehabilitación de la base de supertanqueros en Matanzas, clave para agilizar la distribución nacional de combustibles, cuya culminación forma parte del Programa de Gobierno.

Finalmente, agradeció la cooperación internacional, en particular la donación de Vietnam de cuatro parques solares de 20 MW y la entrega por China de 5 000 sistemas fotovoltaicos para viviendas tras el paso del huracán Melissa.

“2025 fue un año muy tenso, con la mayor ausencia de combustible que hemos tenido, y 2026 será difícil, aunque con mejores condiciones. Es el comienzo de la transformación energética, pero queda un trecho por caminar”, concluyó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)