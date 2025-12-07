Reconocen labor del sector sanitario granmense ante huracán Melissa

Granma, Cuba. – José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, destacó la inmediatez y disciplina de los trabajadores sanitarios de Granma, al enfrentar el ciclón Melissa y sus secuelas.

Dijo que con vientos e inundaciones muy peligrosas, el personal médico y paramédico brindó asistencia en sitios intrincados y, con esfuerzos sustantivos, mantuvieron la atención primaria y secundaria en los territorios de esa provincia oriental.

Portal Miranda elogió también al pueblo granmense, que valoró la entrega y valentía de los galenos, técnicos y personal logístico, quienes protegieron vidas y permanecieron en las comunidades.

Señaló que en intercambio con el Consejo de Dirección del sectorial de Salud en Granma, se definieron y priorizaron soluciones para las urgencias constructivas y entregas materiales para las zonas con mayor nivel de afectaciones. (Tomado de Radio Reloj)