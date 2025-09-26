Comités de defensa santacruceños, un bastión inquebrantable de la Revolución Cubana

Santa Cruz del Sur, 26 sep.- Los apagones por las situaciones bien conocidas de falta de combustible y el deterioro de partes y piezas de las termoeléctricas, la escasez de recursos materiales, alimenticios, entre otros problemas, tras la agudización del bloqueo imperialista, no provocarán nunca desánimos en la membresía de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Santa Cruz del Sur.

Enfrentar cada obstáculo del día a día fortalece la unidad, la solidaridad entre vecinos en barrios y comunidades donde están activos los más experimentados junto a los jóvenes, continuidad a preservar para desde las estructuras de base creadas por Fidel defender las conquistas sociales por encima de cualquier sacrificio.

Los CDR existen y continuarán cumpliendo su objetivo fundamental, la vigilancia revolucionaria las 24 horas. Nada le es ajeno a la histórica y masiva organización en la batalla política ideológica en las redes sociales, contra el delito, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y las drogas dondequiera que se manifiesten.

También el quehacer en la producción de alimentos en patios y parcelas, la recogida de materias primas, el respaldo a las donaciones voluntarias de sangre para salvar y mejorar calidad de vida de las personas, la higienización dirigida a cortarle el vuelo al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

En el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución a cumplirse el próximo domingo 28 de septiembre, crece en Santa Cruz del Sur el respaldo al sistema que desde los barrios y cuadras se ha consolidado en beneficio del pueblo, aumentan los compromisos por el Centenario del Comandante en Jefe en 2026 y la hermandad con la República Bolivariana de Venezuela amenazada de agresión por el imperialismo norteamericano.(Logo y Foto de Fidel tomadas de Internet)