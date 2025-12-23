Comienza en Camagüey XIX Feria de Jóvenes Creadores (+ Fotos)

Camagüey, 23 dic.- Abrió sus puertas a la XIX edición de la Feria de Jóvenes Creadores Golpe a Golpe, un evento que destaca la vitalidad de la creación artística agramontina; este año dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 39 de la fundación de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), dos fechas que marcan hitos en la historia de la cultura cubana.

La Feria, que se extenderá hasta el próximo 28 de diciembre, se ha consolidado como una cita indispensable en el calendario cultural de la región. Durante los días del evento, se desarrollarán una serie de paneles teóricos, talleres, cursos de capacitación avalados por el Centro de Superación para el Arte y la Cultura, y presentaciones de libros en los que los protagonistas serán los autores locales, muchos de ellos jóvenes que representan el futuro de las letras en Camagüey.

Esta oportunidad no solo es un espacio para exponer el talento, sino también para reflexionar sobre los desafíos y logros de la creación artística en la Isla en tiempos cambiantes.

Yunielkis Naranjo Guerra, director del Proyecto Golpe a Golpe, destacó la importancia de combinar lo teórico con lo práctico en las propuestas de la cita.

La edición de este año promete dar un paso más en ese sentido potenciando el arte comunitario como una herramienta poderosa para la transformación social. El director resaltó que Golpe a Golpe se convirtió en un espacio para visibilizar no solo la obra individual de los creadores, sino el impacto de estas en el tejido social cubano.

Naranjo Guerra informó, además, que en función de las presentaciones realizadas durante el evento se otorgarán premios a artistas por sus manifestaciones en diversas disciplinas. Igualmente se entregará el Gran Premio al Artista Integral, un galardón que reconoce el esfuerzo y la creatividad global de los participantes.

Otro de los momentos destacados será la entrega de las becas de creación, las cuales serán seleccionadas por un jurado que evaluará el impacto social de las obras y su novedad creativa. Estos premios buscan incentivar el talento joven y premiar aquellos proyectos que aporten algo nuevo a la cultura cubana, que se inserten de manera significativa en su contexto.

La Feria también contempla la premiación al Concurso Un Kpricho Creativo, que tiene como objetivo estimular la creación joven en Cuba. Este concurso premiará a las mejores obras en tres categorías: Poesía, Narrativa y Composición musical. La última categoría se enfocará en las obras terminadas en formato .mp3, un giro contemporáneo que permite abrir espacios para la música digital, una de las tendencias más emergentes en la creación artística cubana.

El Proyecto Sociocultural Golpe a Golpe, que ya se perfila como uno de los referentes del arte comunitario en Cuba, se prepara con una ambiciosa expansión para el 2026, tanto en términos organizacionales como artísticos. Su crecimiento está impulsado por la convicción de que la cultura es el motor que impulsa a las sociedades hacia el futuro.

La XIX edición de la Feria es entonces un testimonio del arte joven de Cuba, una oportunidad para descubrir nuevas voces y explorar el pulso de la creación artística en el país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)