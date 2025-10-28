México, 28 oct.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a productos mexicanos a partir del 1 de noviembre, después de sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este fin de semana.

La mandataria explicó que ambos acordaron seguir trabajando en el acuerdo comercial que pactaron el pasado 1 de agosto: “fue una llamada muy breve… no hay ninguna situación por lo pronto en donde pudiera haber el primero de noviembre algún arancel especial”, destacó Sheinbaum.

Además, la Presidenta indicó que la conversación fue cordial y acordaron que sus equipos siguen trabajando bien en los temas de seguridad, migración y comercio.

Resolvieron también llamarse en las siguientes semanas para “buscar cerrar el acuerdo antes de que inicien las negociaciones de la revisión del tratado”. Sheinbaum detalló que la imposición de aranceles tendrá una nueva prórroga mientras las autoridades económicas de ambos países llevan a cabo la negociación de más de 50 productos que están protegidos contra gravámenes en el tratado comercial T-MEC (entre México, EE.UU. y Canadá).

La mandataria agregó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en Estados Unidos para conducir esta negociación y que en las próximas semanas volverá a comunicarse con Trump para revisar la definición de estas barreras no arancelarias.

La prórroga extiende el plazo de 90 días acordado entre Sheinbaum y Trump el pasado 1 de agosto, cuando se evitó la entrada en vigor de aranceles del 30% a productos mexicanos.

La presidenta Sheinbaum señaló que la negociación actual incluye el avance en 54 barreras no arancelarias pendientes aunque no habló sobre la reciente ruptura comercial entre Estados Unidos y Canadá, limitándose a los temas bilaterales con EE.UU. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

