Cierra primer ciclo de contratación de leche 2026

Camagüey, 22 nov.- El primer ciclo del proceso de contratación en la provincia con los productores de leche para el año 2026 finalizó este viernes por el municipio de Vertientes.

Rene Mola, jefe del Departamento de Acopio de la Empresa de Productos Lácteos, dijo que la campaña se inició por Jimaguayú, continuó por Minas y luego por Sierra de Cubitas.

Excluyendo a Vertientes, la comisión que ejecuta este programa contactó con 506 productores de 74 asociaciones de base y un compromiso de cuatro millones 200 mil litros de leche a entregar a la industria.

En algunos lugares los productores plantearon dificultades con el pago, mientras la fuente señaló la liquidación actualizada, hasta agosto, excepto Guáimaro y Vertientes donde se completó hasta septiembre.

La entidad productora solicitó tres créditos al banco por un monto de 1400 millones de pesos.

Camagüey, con la cooperación del Proyecto Transformar de la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz, y el apoyo de la Agricultura y otros factores, se propone dar un giro con despegue en la recuperación de las tradicionales producciones de esta legendaria región cubana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)