Brasil: nueva encuesta muestra empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro

Brasilia, 19 oct.- La encuesta BTG/Nexus divulgada hoy muestra al senador brasileño Flávio Bolsonaro con 50,3 por ciento de los votos válidos frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con 49,7 por ciento, en un escenario de empate técnico.

El sondeo, con vistas al balotaje del próximo 25 de octubre, refleja una reducción de la ventaja numérica de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), que pasó de 2,8 puntos porcentuales en la medición anterior a apenas 0,6 en la actual.

Tal brecha entre ambos aspirantes a la Presidencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que el resultado no permite establecer una ventaja estadísticamente significativa para ninguno de los contendientes.

En el escenario de intención de voto total, que incluye a quienes optan por el voto en blanco o nulo y a los indecisos, Flávio Bolsonaro obtiene el 46,5 por ciento y Lula alcanza el 45,9 por ciento.

Los sufragios en blanco, nulos o por ninguno de los candidatos representan el 4,7 por ciento, en tanto el 2,9 por ciento de los entrevistados no sabe o no respondió.

También, la investigación muestra un empate en la consulta espontánea, en la cual los participantes no reciben una lista de nombres: ambos contendientes reúnen el 44,5 por ciento de las preferencias.

El estudio corresponde a la decimoctava ronda de BTG/Nexus y entrevistó por teléfono a dos mil dos electores de 16 años o más, del 16 al 18 de octubre, en las 27 unidades federativas de Brasil.

Su nivel de confianza es de 95 por ciento y está registrado ante el Tribunal Superior Electoral con el protocolo BR-04499/2026.

Respecto a la estabilidad de las preferencias, el 90,9 por ciento de los encuestados afirmó haber decidido su voto y no tener intención de cambiarlo antes de la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Entre los simpatizantes de Flávio Bolsonaro, esa proporción asciende al 94,5 por ciento, mientras que entre los de Lula llega al 94 por ciento. (Tomado de Prensa Latina)