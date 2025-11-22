Boxeo aportó noticias

La Habana.- UN TOPE doméstico y el anuncio de la firma de una carta de intención entre su federación y la de China son noticias hoy para el boxeo de Cuba, casi a las puestas del programa de peleas profesionales convocado para el próximo día 29.

El cartel transcurrió en la habanera Sala Roberto Balado, en saludo al Día de la Cultura Física y el Deporte, y tuvo entre sus animadores al subcampeón universal del 2023 Fernando Arzola (+ 90 kg) y al titular de la copa del mundo de ese año Rolando Martínez (60 kg).

Juveniles que mostraron clase y triunfos del propio Arzola sobre Yoel Duvergel, y Luis Enrique Vinent (60 kg) a costa de Osvaldo Díaz, matizaron los saldos de la cita, que aportó roce competitivo y permitió a los técnicos evaluar a figuras en ascenso.

También este jueves, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, explicó a JIT que el documento rubricado con su homólogo chino, Chen Liren, es resultado de fructíferos diálogos sobre temas de interés común.

Intercambios académicos y científicos, organización de eventos y bases de preparación, trabajo en las categorías juveniles y escolares, y competiciones profesionales son de los ámbitos identificados para concretar acciones puntuales, incluida la contratación de entrenadores de la Isla.

Sobre el cartel pactado para el Hotel Meliá Internacional de Varadero, está ratificada la presencia de siete cubanos encabezados por los astros Lázaro Álvarez y Erislandy Álvarez, quienes defenderán fajas de la Asociación Mundial de Boxeo, en 61,3 y 63,5 kilos, por ese orden.

Los otros inscritos por casa son Yunier Sorsano (69,8 kg), Saidel Horta (51,7 kg), Alejandro Claro (50,8 kg) Nelson Williams (90,7 kg), y Keylor García (79,3 kg). (Tomado de Jit)

EL PROGRAMA DE LA SALA ROBERTO BALADO

50 kg: Giovis Salfrán 3-0 a Bárbaro Quevedo

55 kg: Jesús Álvarez 3-0 a Roberlandy Duarte

60 kg: Rolando Martínez 3-0 a Ronaldo Cutiño

60 kg: Julio Galloso RSC-1 a Alain Céspedes

65 kg: Randol Marrero 3-0 a Ernesto Comas

65 kg: Reinier Herro 2-1 a Argenis Curiao

70 kg: Dairon Girado 2-1 a Raúl Castillo

80 kg: Julio César Chivas 3-0 a Leonis Thomas

60 kg: Luis Enrique Vinent 3-0 a Osvaldo Díaz

+90 kg: Fernando Arzola 2-1 Yoel Duvergel