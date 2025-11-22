Aporta Guáimaro materiales para recuperar vías férreas

Guáimaro, Camagüey, 21 nov.- La labor de los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Canteras de Guáimaro, ubicada en el más oriental de los municipios de la provincia, resulta decisiva por estos días en el suministro de balastro y rajón, materiales indispensables en la recuperación de las vías férreas de la zona más oriental del país, afectadas luego del paso del huracán Melissa.

En poco más de una semana la entidad produjo dos mil 500 metros cúbicos (m3) de esos derivados de la piedra, de los cuales se han cargado el equivalente a seis trenes, con destino a los distintos territorios, para de esta manera garantizar operaciones ferroviarias seguras, tanto de carga como de pasajeros.

Pablo Núñez Cuba, director de la UEB, explicó a Radio Guáimaro que también se han transportado 950 m3 provenientes de la cantera de la Arriete, localizada en la provincia de Sancti Spíritus.

Comentó que los obreros directos a la producción se mantienen trabajando, pues tienen el compromiso de enviar hacia las zonas necesitadas, las materias primas en pos de la rehabilitación de las vías férreas dañadas por los deslaves a causa de las inundaciones.

Las Canteras de Guáimaro pertenecen a la Unión de Ferrocarriles de Cuba, y se subordinan a la Empresa industrial de instalaciones fijas que radica en Villa Clara, en la parte central de la nación caribeña.

El objeto social de esa empresa es la producción de balastros destinadas a la reparación y construcción de las vías férreas en toda Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)