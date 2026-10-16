Boxeadoras cubanas disputarán clasificatorio panamericano en México

La Habana, 15 oct.- Un sexteto de peleadoras cubanas liderado por la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, Dayira Mesa, representará a Cuba, del 17 al 25 de octubre, en la ciudad de Puebla, México, sede del primer torneo clasificatorio del boxeo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El campeonato continental en esa urbe mexicana pondrá en disputa cuatro cupos en cada una de las siete divisiones de hombres y mujeres.

Además de la reina cubana de Santo Domingo en la división de los 70 kilogramos, el equipo de la Mayor de las Antillas tendrá en sus filas a Dinaibys de las Nieves (51 kg), Carysney García (54 kg), Magda Massó (57) y Yoana Rodríguez (75 kg), todas medallistas de bronce en los pasados juegos regionales.

La nómina de la escuadra dada a conocer por la Comisión Nacional de Boxeo incluye también a Melani Girado (60 kg) y estará bajo la mirada atenta de los preparadores Julián González Cedeño y Gerardo Deroncelet.

El cuerpo médico es integrado por el médico Diosdado Mojena y el ⁠ fisioterapeuta José Francisco Arena. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)