Cuba denuncia impacto del bloqueo en la educación

La Habana, 15 oct.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció hoy el impacto del cerco energético y demás sanciones en el sector educacional de la isla.

«Entre el 1de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, el Ministerio de Educación reportó afectaciones por un valor de 73.799.500 USD, mientras que el Ministerio de Educación Superior informa daños que alcanzan los 24.207.000 USD», explicó en su perfil la red social X.

Asimismo alegó que la escasez de combustible limita el traslado de estudiantes y docentes que viajan en todo el país, lo que representa un 30% de la matrícula general.

«La inestabilidad eléctrica también condiciona la rutina escolar: las aulas requieren buena iluminación y, ante apagones, las clases se trasladan a patios o pasillos. La falta de corriente afecta incluso la alimentación y descanso de los niños, repercutiendo en su rendimiento escolar», agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con Rodríguez estas declaraciones no son solo estadísticas, sino evidencia del castigo colectivo al que se somete a nuestro pueblo.

«Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», concluyó. (Tomado de Prensa Latina)