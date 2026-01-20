Avanza ensayo clínico Neumo11 en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba. – El ensayo clínico de fase II-III del candidato vacunal conjugado oncevalente contra neumococos (VCN-11) continúa avanzando en Santiago de Cuba, con la participación de niños de entre dos y 11 meses de edad.

Es un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, de no inferioridad, adaptativo y multicéntrico para evaluar la inmunogenicidad, la seguridad y la eficacia del candidato vacunal conjugado 11-valente contra neumococos (VCN11) en lactantes, según destacó el Dr.C. Luis Eugenio Valdés García, especialista en epidemiologia y director de la sede del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) en la provincia.

Este ensayo, explicó, dirigido a evaluar la inmunogenicidad, seguridad y eficacia del producto desarrollado por el IFV, fue evaluado en julio del 2024 por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipos Médicos con resultados satisfactorios, y se considera un paso fundamental en el logro de una vacuna cubana para la protección de los lactantes frente a la enfermedad neumococica invasiva.

Valdés García resaltó la relevancia del estudio para la soberanía nacional en la producción de vacunas, justo en el marco de las celebraciones por el Día de la Ciencia Cubana. (Tomado de Radio Reloj)