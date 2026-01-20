En colectivos laborales Plan de la Economía y el Presupuesto

La Habana, 19 ene.- Evaluar con los trabajadores cómo movilizar las reservas internas para incrementar las producciones de bienes y servicios, las exportaciones y cuanto contribuya a la formación de riquezas y mayores ingresos, debe ser propósito de las asambleas de presentación del Plan de la Economía y el Presupuesto 2026, previstas en el país para este primer trimestre del año en curso.

Tal y como se informó en la reunión mensual del Secretariado del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas, el relevante proceso político demanda total prioridad de direcciones administrativas y sindicales en un contexto donde la opción es reimpulsar la economía para subsistir con nuestros propios esfuerzos, expresó Osmar Ramírez, secretario general de la organización en este occidental territorio.

Reiteró el concepto trasmitido en el Sexto Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, de ser este es un plan mínimo, que requiere movilizar todas las reservas internas, y que es posible cumplirlo en las condiciones del país y el escenario internacional actual.

Acotó que aunque la responsabilidad del proceso recae en los directores de las empresas y unidades presupuestadas, corresponde a CTC y a los sindicatos, sobre todo en la base, exigir por la calidad de asambleas a la que no deben ausentarse los cuadros, urgidos de rendir sus informes de forma clara, para incentivar así la participación de los trabajadores, quienes tienen la misión de transformar la materia prima.

?Necesitamos un proceso coherente con la posición estratégica de Matanzas en la estructura productiva de una nación que mucho espera de sectores como el del turismo, el petrolero, de la generación eléctrica y de la Agricultura, con fuerte presencia aquí», , consideró Ramírez.

No es casual, remarcó, el llamado a prestar especial interés a la recuperación del turismo internacional en un destino como Varadero, lejos de rendir de acuerdo con sus posibilidades, y a la captación de otros ingresos por exportaciones de servicios o de bienes.

Al presentar el punto en el Secretariado, la representante de la esfera de Asuntos Económicos Ariannis Rodríguez, precisó que los azucareros comenzaron en Matanzas estos encuentros, que en Matanzas como en todo el país concluirán el 15 de marzo.

Rodríguez reflexionó sobre propiciar debates relacionados con aprovechar las capacidades industriales instaladas, fortalecer la elaboración, conducción y control de los balances territoriales de alimentos, encadenamientos efectivos para asegurar el cumplimiento del plan de exportaciones y mejorar la captación de los ingresos, especialmente en divisas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)