Cuba expresa condolencias a España por el siniestro ferroviario

La Habana, 20 ene.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó este lunes las condolencias a España por el siniestro ferroviario que cobró cerca de 40 fallecidos y numerosos heridos.

En su cuenta de la red social X, Rodríguez, dijo a nombre de su país, “lamentamos profundamente el accidente ferroviario”.

En la propia publicación, expresó las más sentidas condolencias al Gobierno y pueblo español, al tiempo que distinguió “en especial a los familiares y allegados de las víctimas”.

El siniestro ferroviario ocurrió anoche en Ademuz, Córdoba, Andalucía, en el sur de España cuando un tren de la compañía Iryo con destino a Madrid, con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua.

Justo en ese preciso momento circulaba otro tren de la firma Alvia de Renfe con destino a Huelva, el cual también se descarriló. A continuación se produjo un choque del Iryo con dos vagones del Alvia, que salieron despedidos y se precipitaron por un terraplén de unos cuatro metros.

Informes de fuentes oficiales, recogidas por el corresponsal de Prensa Latina en España informan ahora de 39 fallecidos y 73 heridos, de ellos 24 en estado grave, incluidos cuatro menores.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó que se hará una profunda investigación del accidente, que consideró extraño por el nivel de los trenes, de reciente fabricación y de la cuantiosa inversión millonaria en las vías en fecha no muy lejana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)