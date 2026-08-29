Alternativas para producir alimentos ante los desafíos del campo

Minas, 29 ago.- En la Finca La Loma, perteneciente al productor Omar Fernández, de la CCS Sergio González, continúa el desarrollo de alternativas encaminadas a fortalecer la producción de alimentos y aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles. El trabajo cotidiano en esta unidad productiva demuestra que, aun en medio de un escenario complejo para el campesinado, existen posibilidades para avanzar cuando se combinan experiencia, voluntad y prácticas sostenibles.

Entre las alternativas empleadas destaca el uso de la tracción animal para las labores de roturación de los suelos. Esta práctica permite mantener la preparación de las áreas productivas y constituye una opción viable ante las limitaciones existentes para disponer de combustible y maquinaria agrícola.

A estas labores se suman diferentes prácticas agroecológicas, entre ellas el empleo de carbonilla, el tuberculollo y el intercalamiento de cultivos. Estas técnicas contribuyen al aprovechamiento de los recursos disponibles y forman parte de una estrategia orientada a mejorar el manejo de los suelos y favorecer una producción más sostenible.

Omar Fernández se distingue como un productor destacado, mientras que la Finca La Loma se ha convertido en una referencia dentro de las prácticas agroecológicas. Su labor demuestra que, con dedicación, creatividad y compromiso con la tierra, es posible encontrar alternativas y mantener el esfuerzo productivo.

Hoy, La Loma no solo representa un espacio dedicado a producir alimentos, sino también un ejemplo de que, incluso ante las dificultades, sí se puede avanzar, innovar y aprovechar cada recurso disponible para contribuir a la alimentación de la población. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)