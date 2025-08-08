Accionan en Vertientes para mejorar resultados del Programa Materno Infantil

Vertientes, Camagüey, 8 ago.- Diversas acciones ocupan al personal de salud en este municipio, responsabilizado con lograr resultados positivos en la atención primaria desde el Programa Materno Infantil.

La doctora Alina Torres, subdirectora de Asistencia Médica en el policlínico Mario Muñoz Monroy, explicó que se trabaja por mantener en niveles permisibles los indicadores relacionados con las captaciones, partos pretérminos, bajo peso y otros para lo que se realizan ingresos tempranos en función de la prevención y con el propósito de mantener baja la tasa de mortalidad.

Señaló que efectúan las consultas multidisciplinarias donde se evalúa al 100% de las embarazadas y también cuentan con el apoyo de los equipos provinciales para una observación integral de todas las gestantes.

Detalló que aprovechan el marco de la Semana de la Lactancia Materna para impartir charlas educativas sobre la importancia de esta actividad, sus técnicas y ejercicios como parte de la puericultura.

“También estamos acercando a los consultorios los especialistas, con buenos resultados en el control de las pacientes y en la detección del riesgo preconcepcional con la visión, además, de crecerse ante las dificultades y mejorar en las prestaciones”, agregó Alina Torres.

De igual manera se atiende la nutrición con un seguimiento desde que se comienza el período de gestación, se hace énfasis en las pacientes con problemas, vinculando a cooperativas y factores de la comunidad para ayudar a reforzar su alimentación. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)