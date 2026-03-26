Universidades y Fuerzas Armadas convocan a ejercicio Bastión Estudiantil

La Habana, 25 mar.- Universidades cubanas, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, convocaron desde sus perfiles en Facebook para el próximo 27 de marzo al Bastión Estudiantil Universitario 2026, ejercicio que se desarrollará desde las ocho de la mañana en instituciones de educación superior de todo el país y otras localidades.

La jornada estará dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a un nuevo aniversario de la derrota del imperialismo norteamericano en Playa Girón, bajo la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

El Ejército Occidental acompañará a la comunidad universitaria en el Bastión Estudiantil 2026, en instituciones de educación superior del occidente del país, como parte de la preparación para la defensa.

En Matanzas, la Universidad de Ciencias Médicas y la Universidad de Matanzas organizarán actividades en consejos populares del municipio cabecera y en otras localidades de la provincia, con puntos de concentración en la Estación de Bomberos Enrique Estrada, el Campo de Tiro de Buey Vaca, la Universidad de Ciencias Médicas y el Palmar de Junco.

La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas informó que el ejercicio reafirma el compromiso de la comunidad universitaria con la defensa de la nación y constituye un espacio de participación activa.

En Santiago de Cuba, la Universidad de Oriente convocó a estudiantes y profesores a participar en el Bastión Estudiantil Universitario, con protagonismo de la Federación Estudiantil Universitaria de esa región oriental.

Según las instituciones convocantes, los estudiantes deben asistir con vestuario adecuado, predominando los colores de la enseña nacional, y se emitirán otras indicaciones a través de los canales de comunicación establecidos en las sedes y consejos populares.

El Bastión Estudiantil Universitario 2026 se organiza de manera descentralizada en municipios y consejos populares, con actividades de preparación militar, económico-productivas y ambientales, en correspondencia con las condiciones actuales del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)