Tabaquismo resta calidad de vida a seres humanos con la adicción (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 5 abr.- El tabaquismo, no se requiere ser científico para entender que resta calidad de vida a los seres humanos con la adicción. A pesar de los consejos profilácticos a través del Programa del Médico y Enfermera de la Familia y medios de comunicación, en Santa Cruz del Sur hay muchos que no se desprenden del dañino hábito.

Reinel Ángel Pérez Tamayo (El Gallego) comenzó desde niño a fumar. “Aprendí con haitianos que vivían cerca de mi casa en el antiguo batey cañero de Pino Tres. Yo era un niño en esa época y ya tengo 73. Me encanta cuando me levanto en las mañanas encender el primer tabaco. No es saludable pero es el vicio que tengo”. relató.

La ama de casa Margarita Reyes Villafaña, vecina de la comunidad 50 Aniversario, dijo, enciende cigarrillos varias veces al día. De esa manera me siento bien. Me desestresa y recobro energías para realizar los trajines hogareños con ayuda de mi esposo Eduardo. Le encanta andar con el cabo de tabaco en la boca”, indicó la anciana.

Por su parte Nelson Rodríguez García, evocó, inició a fumar para imitar a la esposa. “Entiendo lo perjudicial que es. He pedido a mis hijos que nunca lo hagan. Hasta ahora me han hecho caso. Cuando fumo lo hago alejado de las personas para no hacerle daño alguno. Los fumadores pasivos se convierten en víctimas cuando sucede lo contrario”, refirió.

Los estudiantes de la escuela secundaria básica Camilo Cienfuegos Carlos Muñoz Castel de noveno grado y Alain Daniel Martínez Villasuso de séptimo, dieron a conocer que tienen familiares muy ligados al citado vicio, a quienes han pedido que lo abandonen, como lo han hecho con adolescentes y jóvenes que ya compraron las primeras cajetillas, explicándole las consecuencias.

Fumar a escondidas de padres y educadores en el caso de los menores de edad, es un engaño que con el tiempo se convierte en peligro potencial. Trae aparejado el alcoholismo y otras adicciones malignas como las drogas. Es saludable llevarse a la boca alimentos y no cigarros o tabacos. (Fotos: Autor, logo tomado de internet)