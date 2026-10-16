Solidaridad con Cuba en Panamá demanda fin de bloqueo de EEUU

Ciudad de Panamá, 16 oct.- La Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba en Panamá solicitó al Gobierno de este país respaldar la resolución que demanda el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, trascendió hoy.

En una carta entregada al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, la organización pidió que el país istmeño vote a favor del documento que será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los días 27 y 28 de octubre.

La misiva, a la que tuvo acceso Prensa Latina, señala que el bloqueo constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la mayor de las Antillas y afecta a su población desde hace más de seis décadas, con consecuencias para las familias, el comercio y el acceso a recursos esenciales.

Los firmantes advirtieron que las medidas coercitivas se han endurecido desde enero de este año, con órdenes ejecutivas y disposiciones estadounidenses dirigidas a penalizar mediante aranceles a terceros países que suministren petróleo a la nación caribeña.

Asimismo, denunciaron las dificultades adicionales derivadas de las restricciones financieras y de la inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados Unidos de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, que, según afirmaron, obstaculiza la adquisición de alimentos, medicamentos e insumos médicos.

Ese colectivo fraterno con La Habana sostuvo que esas medidas no solo perjudican al pueblo cubano, sino que también afectan a terceros países y empresas internacionales, incluido Panamá, por sus vínculos comerciales con la Zona Libre de Colón, considerada una de las principales áreas francas de la región.

En el pronunciamiento, la organización defendió el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la libertad de comercio, la no intervención y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que llamó a privilegiar el derecho internacional frente a las medidas unilaterales.

La carta también evocó los históricos vínculos de amistad entre ambas naciones y recordó el respaldo brindado por el pueblo cubano a la lucha panameña por recuperar la soberanía de la vía interoceánica.

Los integrantes de la Coordinadora expresaron su confianza en que el Ejecutivo local mantenga como hasta ahora su apoyo a la resolución contra el bloqueo, como expresión de solidaridad y compromiso con el multilateralismo.

La Asamblea General de la ONU someterá nuevamente a consideración de sus miembros el proyecto de resolución que reclama poner fin al cerco estadounidense contra Cuba, vigente desde hace más de seis décadas. (Tomado de Prensa Latina)