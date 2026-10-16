China acogerá foro de gobernanza global

La Habana, 16 oct.- China celebrará del 23 al 25 de octubre el Foro de Gobernanza Global 2026 en la Nueva Área de Xiong’an, provincia de Hebei, con la participación confirmada de más de 180 invitados de unos 90 países, informaron hoy los organizadores.

El presidente de la Sociedad de Diplomacia de China, Wu Ken, anunció las fechas durante una conferencia de prensa y precisó que el encuentro tendrá como tema la reconstrucción de la confianza y la cooperación ante los cambios globales y la reforma y mejora de la gobernanza mundial.

Según explicó, el foro reunirá a representantes de la política, los centros de pensamiento, la academia, el sector empresarial, los medios de comunicación y organizaciones juveniles, con especial atención a personalidades vinculadas a las Naciones Unidas, el cambio climático, la inteligencia artificial y el comercio multilateral.

El foro tiene como tema “Reconstruir la confianza y la cooperación: Reformar y mejorar la gobernanza global en un mundo en transformación”.

La cita contará también con unos 180 participantes chinos y un programa que incluye la ceremonia inaugural, intervenciones plenarias, 22 seminarios distribuidos en cinco áreas temáticas y diversas actividades complementarias.

Los debates abordarán la defensa del multilateralismo y del sistema internacional centrado en la ONU, la cooperación para el desarrollo, la reforma de los sistemas económico y financiero, la gobernanza de la inteligencia artificial, las redes y el espacio ultraterrestre, así como el diálogo entre civilizaciones.

Wu señaló que dirigentes chinos asistirán a la apertura y pronunciarán discursos principales, junto con representantes de organizaciones internacionales, funcionarios extranjeros y expertos.

El funcionario afirmó que el foro busca ampliar el consenso internacional y encontrar vías concretas para transformar los acuerdos sobre gobernanza global en acciones prácticas, con vistas a construir un sistema internacional más justo y equitativo.

Los organizadores también prevén visitas de los participantes y representantes de los medios de comunicación a proyectos emblemáticos de la Nueva Área de Xiong’an, iniciativa de desarrollo impulsada por China para promover la coordinación regional y la planificación urbana.

El encuentro se enmarca en la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por el presidente Xi Jinping durante la reunión «Organización de Cooperación de Shanghái Plus», celebrada en Tianjin en septiembre de 2025, que recibió amplio respaldo internacional, según la información divulgada.

En mayo de este año, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció en Nueva York que China organizaría el foro durante el otoño, al presentar propuestas para avanzar en la reforma de la gobernanza global en una reunión del Grupo de Amigos de la Gobernanza Global.

El evento es organizado por la Sociedad de Diplomacia de China, con la colaboración del Gobierno provincial de Hebei, la administración de la Nueva Área de Xiong’an, la Asociación de las Naciones Unidas de China y otras instituciones dedicadas a las relaciones internacionales y los estudios sobre la ONU. (Tomado de CubaSí)