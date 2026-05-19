Soberanía Alimentaria, indispensable en gestión de desarrollo en territorio santacruceño

Santa Cruz del Sur, 19 may.-La Ley 148 de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que tiene como objetivo el incremento sostenido de las producciones agropecuarias y forestales, forma parte indispensable de la articulación de procesos en la gestión del desarrollo del municipio santacruceño en beneficio del pueblo.

Es esta una de las prioridades a tener en cuenta en toda la nación cubana relacionada a la producción de alimentos, como lo establece el objetivo número tres del Programa Económico y Social de Gobierno, lo que reafirma lo expresado por el Presidente de la República Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez: “Comeremos lo que seamos capaces de producir”.

En esta demarcación es necesario sembrar 13. 42 hectáreas de yuca y lo obtenido en la etapa sólo sobrepasó el 90 por ciento. De igual manera requiere trabajarse sostenidamente en todas las Unidades Productoras para continuar incrementando el cultivo y cosecha del plátano del que se comercializó una cifra superior a las seis Mil 760 toneladas.

También con el boniato fue muy positivo lo alcanzado en este período con el aporte de Mil 382 toneladas. Aunque ha existido sostenido incremento en el arroz y el maíz, no ha resultado igual con el frijol. Por su parte los frutales, hay que resaltar, se sobrecumplió en 500 toneladas lo fijado a recolectar.

En cuanto a lo planificado de carne bovina y leche vacuna a entregar a la industria quedó por debajo de lo contratado. Como sucedió con la producción de huevo y carne de cerdo, cuestiones en las que se necesita de mayor exigencia y control, de lo que no escapan las hortalizas, por parte de los directivos responsables en Santa Cruz del Sur.