En solemne encuentro firma Fidel Ley de Reforma Agraria

Santa Cruz del Sur, 19 may.- En solemne encuentro firmó Fidel la Ley de Reforma Agraria en el bohío del campesino Faustino, enclavado en la Plata, intrincada zona de la Sierra Maestra, donde estuvo durante la guerra la Comandancia General del Ejército Rebelde.

Era el 17 de mayo de 1959, jornada histórica en la que estuvieron presentes miembros del Consejo de Ministros de esa época y campesinos del lugar. En los rostros de los presentes se reflejaba la alegría, fundamentalmente en los que llevaban puesto con orgullo el anchuroso sombrero de yarey.

En horas de la noche de ese propio día el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana en su condición de Primer Ministro, daba a conocer por Radio Rebelde que con la norma jurídica se iniciaba una etapa enteramente nueva en la vida económica de la Isla.

Mediante la citada legislación se entregó la propiedad de la tierra a los campesinos, sus verdaderos dueños, hasta un máximo de cinco caballerías y se socializó una parte del área cultivable del archipiélago caribeño. Se daba así protección al medio ambiente y fue aprobado la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), estructura gubernamental encargada de ejecutar la novedosa medida.

Como había pronosticado Fidel hace 67 años, la Ley de Reforma Agraria produciría natural oposición en los intereses de los latifundistas. No era justo, dijo, que Cuba continuara avanzando hacia la mayor miseria a causa de los graves conflictos sociales. El 18 de mayo de 1959 el inolvidable máximo Líder Histórico de la Revolución cubana dejó fundada una cooperativa ganadera en Palma Mocha, en la propia Sierra Maestra.

La Ley a favor del campesinado cubano tampoco le agradó a los círculos de poder de los Estados Unidos. A partir de ese momento comenzaron a incrementarse los planes de agresión de todo tipo contra la Mayor de las Antillas. Derrocar la Revolución triunfante de carácter popular, democrática y antimperialista se convirtió en obsesionado accionar de los servicios de inteligencia de la nación norteña. (Fotos tomadas de Internet)