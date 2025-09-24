Silvio y la flotilla: Solidaridad en alta mar

La Habana, 24 sep.- La activista social colombiana Luna Valentina, miembro de la Flotilla Global Sumud, envío desde la embarcación en la que viaja un saludo de respeto a Cuba y al trovador Silvio Rodríguez.

En conversación con Prensa Latina, Valentina manifestó elogios al cantautor al que llamó «hermano» por su solidaridad con la población gazatí, cuando conoció que ataviado con la simbólica kufiya, en el concierto realizado el viernes último en la Universidad de La Habana leyó el poema del conocido poeta cubano Luis Rogelio Nogueras, en el que condena la política de Israel de exterminio al pueblo palestino.

La activista reconoció que «abraza la lucha del pueblo cubano», y la inspiración que significa Cuba y su proyecto para América Latina.

Valentina ratificó su orgullo por representar al sur Global y a América Latina en este proyecto de apoyo a Palestina, y dijo que «es hermoso que cada vez somos más en el apoyo a esta causa». (Tomado de Radio Cadena Agramonte)