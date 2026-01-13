Santiago de Cuba acoge Bienal Internacional de pintura mural

Santiago de Cuba, Cuba. – La XVII Bienal Internacional de Pintura Mural Internos 2026 se desarrolla en Santiago de Cuba como un espacio para el crecimiento artístico y el embellecimiento del entorno urbano de esta ciudad suroriental.

Israel Tamayo, miembro del Comité Organizador, refirió que el auge experimentado por la pintura mural en el mundo durante los últimos años ha consolidado esta manifestación como una de las formas más creativas de hacer arte.

Tamayo agradeció a quienes han contribuido durante años a la realización de la Bienal, la cual ha legado más de 170 obras a la urbe indómita, en función de realzar su belleza y ambientación.

La Bienal Internacional de Pintura Mural Internos, extendida hasta el próximo 20 de enero, rinde homenaje al aniversario 50 del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo y a los fundadores del evento. (Tomado de Radio Reloj)