Rosa Úrsula: los CDR me dieron la facultad de entender al pueblo, de participar con el alma

Oct, 2026.- Rosa Úrsula es un nombre muy conocido dentro de la historia de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Camagüey, y por qué no, de toda la isla. Pasadas las ocho décadas de vida mantiene las vivencias de su andar por la mayor organización de masas del país, con más de 66 años en la defensa de la conquistas del proceso socialista cubano.

Nacida en 1940, en la actual provincia de Ciego de Ávila, conoció la realidad de la nación antes del triunfo del 1ro de enero de 1959, una que ponía a los pobres y a las mujeres en el rincón más apartado de la sociedad.

Por eso cuando llegó “la Revolución,/ era el sol de Fidel Castro,/ era el camino triunfante/ sobre el infierno de fango” no dudó en servir en la Campaña de Alfabetización, en labores productivas y en la vigilancia revolucionaria, tarea primera de los CDR.

DE TRABAJADORA DOMÉSTICA A COORDINADORA PROVINCIAL DE LOS CDR

De muy joven Rosa Úrsula trabajó como doméstica y se sumó al Movimiento 26 de Julio. Con la Revolución llegaron las milicias, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la Campaña de Alfabetización, la Escuela de Instrucción Revolucionaria…

En 1970 integró la Dirección Provincial de la organización fundada el 28 de septiembre de 1960 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, donde hasta entonces no había mujeres, convirtiéndose en la primera coordinadora a instancia territorial en el país.

“Si en alguna parte aprendí a trabajar con las masas fue entre los cederistas”, confieza.

Recuerda con cariño Zafra Musical, aquel programa de Radio Cadena Agramonte junto a Servando Hernández Yanes. Y también las campañas Mi casa alegre y bonita, las Patrullas clic, las guardias cederistas, la recogida de materias primas, las vacunaciones, Camagüey, ciudad jardín…

Luego de 21 años en los CDR se hizo abogada, pero nunca olvida lo que le dejaron: “Madurez política. Me dieron la facultad de entender al pueblo, de participar con el alma… y la oportunidad de estar junto a Fidel. Fueron una gran escuela”.

A sus más de 80 años, nos deja una valiosa reflexión: “Los CDR no han perdido su objetivo, defender Cuba. En aquella época se hacía de una manera y hoy puede haber otras. Pero siguen teniendo la misma razón de ser”.

¿Qué le falta entonces? “Fuerza; el toque casa por casa, interesarse por los problemas de cada vecino, designar tareas sin miedo. Tengo confianza en que vamos a recuperarlas”

Rosa Úrsula González Pulido, aquella joven humilde del central Pina que se convirtió en dirigente cederista, llevó la voz de Cuba a Europa y África, participó en dos congresos del Partido Comunista de Cuba y suma cinco títulos de Vanguardia Nacional.

Comparte en la actualidad sus jornadas junto a la familia radial, siempre que la corriente eléctrica se lo permite, y mantiene las puertas del hogar abiertas para servir a la mayor organización de masas del país, esa de la que nunca se va a despegar mientras tenga fuerzas. (Texto: Diosmel Galano Oliver/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Adelante)