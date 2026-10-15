Cuba condena crecientes presiones de Washington contra líderes e instituciones internacionales

La Habana, 15 oct.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este miércoles las crecientes presiones y chantajes ejercidos por el Gobierno de Estados Unidos contra líderes e instituciones internacionales, a solo días de que se someta a debate en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el proyecto de resolución presentado por la Isla contra el bloqueo.

A través de redes sociales, el jefe de la diplomacia cubana dijo que miembros de la actual administración estadounidense actúan con desesperación ante el inminente aislamiento diplomático de Washington en el foro multilateral, por lo que se está presionando y chantajeando a jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU.

​Rodríguez Parrilla enfatizó, además, en que esta campaña de interferencia busca encubrir el impacto destructivo del cerco económico sobre la población cubana y trasladar responsabilidades a la esfera internacional.

​Con las nuevas acciones se intenta silenciar el acto de castigo colectivo que se comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional, subrayó el diplomático.

​La denuncia trasciende en un contexto de máxima hostilidad por parte de Washington, marcado por el reforzamiento del bloqueo energético y la persecución a los suministros esenciales que llegan al país, medidas que han provocado un severo impacto en el bienestar social y la economía nacional.

​El bloqueo se mantiene. Lo inmoral de esta política de Estados Unidos es que pretende utilizar el bloqueo como un arma de negociación con nosotros. Pese a los intentos de la administración estadounidense por torcer la voluntad de los Estados miembros, la Isla se alista para defender ante el organismo internacional su informe anual Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, respaldado históricamente por la inmensa mayoría de las naciones del mundo. (Tomado de Juventud Rebelde)