Regresa el Caracol

La Habana, 17 sep.- Hay eventos que, solo con mencionar su nombre, ya ubican a las personas en un ámbito de la creación. Sucede con el Caracol de la UNEAC, el encuentro más emblemático de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la organización, dedicado a promover y reconocer lo mejor de la creación audiovisual y radiofónica en el país.

A lo largo de los años, sus convocatorias han reunido a creadores, críticos y otros profesionales de estos medios para compartir experiencias, debatir ideas y contribuir a establecer referentes en la realización cubana.

En esta oportunidad, el Caracol no contará con concurso y estará dedicado exclusivamente a la reflexión teórica. Las jornadas tendrán lugar los días 22, 23 y 24 de septiembre, en la sala Villena de la sede nacional de la UNEAC, ubicada en 17 y H, en El Vedado.

El programa propone intercambios en torno a figuras, acontecimientos y procesos vinculados con la historia y el presente del audiovisual cubano. Entre los asuntos previstos figuran los 65 años de la UNEAC y su relación con los eventos del audiovisual, los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz y el centenario de Fidel Castro y su vínculo con el cine.

La agenda incluye además un panel dedicado a la crítica y a los criterios empleados para seleccionar los mejores programas de los canales y emisoras nacionales, un tema que coloca en el centro la relación entre creación, valoración y recepción de los contenidos audiovisuales y radiofónicos.

Otro momento estará dedicado al centenario del realizador Roberto Garriga, figura vinculada a importantes momentos de la historia de la televisión cubana. El acercamiento contará con la participación de artistas y especialistas relacionados con su trayectoria, en un ejercicio de memoria que permitirá volver sobre una obra y una época desde distintas perspectivas.

Más que una sucesión de actividades, el Caracol propone esta vez tres jornadas para pensar la creación audiovisual y radiofónica cubana desde la memoria, la crítica y el presente. Sin el componente competitivo que tradicionalmente ha acompañado al encuentro, la convocatoria apuesta por el diálogo y la reflexión como formas de acompañar los procesos creativos y examinar los caminos recorridos por el cine, la radio y la televisión en Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)