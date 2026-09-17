Cuba define equipo para la Liga de Naciones de Concacaf

La Habana, 17 sep.- La Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) dio a conocer oficialmente la convocatoria del equipo que le representará en la Liga de Naciones de Concacaf, torneo que disputará entre septiembre y octubre.

Según el calendario dado a conocer, Cuba quedó ubicada en el Grupo C y jugará sus primeros partidos en Basseterre, San Cristóbal y Nieves, donde se medirá el 25 de septiembre frente a Granada y el 28 de septiembre ante Bonaire.

Posteriormente, el equipo viajará a Puerto España, Trinidad y Tobago, sede de sus dos últimos compromisos de esta ventana: el 2 y el 5 de octubre frente a San Cristóbal y Nieves.

El llamado presenta varias ausencias respecto a convocatorias anteriores. Jorge Aguirre continúa recuperándose de una lesión, mientras que Alessio Raballo atraviesa un proceso contractual que lo obligó a permanecer en Italia durante esta doble fecha Fifa, por lo que solicitó comprensión ante su ausencia en esta oportunidad.

Asimismo, trascendió que Romario Torres enfrenta una situación derivada de su visado a Portugal, país donde juega actualmente, lo que le impide salir de Europa en esta ocasión.

En declaraciones a JIT, Miguel Ángel Díaz, jefe técnico de la Comisión Nacional de Fútbol, explicó que el equipo dirigido por Pedro Pablo Pereira pretende completar este comienzo con resultados que lo coloquen en el primer lugar del grupo.

“Nuestro objetivo es avanzar a la siguiente fase de esta competición como primero de nuestro apartado, eso nos clasificaría directamente a la Copa Oro 2027 y resultaría vital en nuestras aspiraciones de regresar al nivel A del torneo”, adelantó.

“Para ello vamos enfocados en ganar la mayor cantidad de partidos, para tomar la delantera y estar en condiciones favorables para cerrar en casa y conseguir ese objetivo”, explicó.

En el llamado resaltan las reincorporaciones del delantero Daniel Díaz y el defensor Dariel Morejón, quienes viven excelentes momentos de forma en sus respectivos equipos.

Sobre ellos matizó el también secretario general de la AFC: “Son dos jugadores con experiencia y nos alegra mucho que estén de vuelta en la selección. Ambos pueden aportar en lo futbolístico, hemos dado seguimiento a su rendimiento y nos alegra tener una base amplia que nos permita aprovechar el mejor momento de cada cual”, concluyó.

D.T. Pedro Pablo Pereira

Porteros

Ismel Morgado

Yurdi Hodelín

Yurixander Zayas

Defensores

Dariel Morejón

Eloy Nebreda

Karel Espino

Alejandro Delgado

Dayron Reyes García

Karel Pérez

Elvis Casanova

Leandro Mena

Pedro Bravo

Medios

Diego Catasus

Marcos Campos

Michael Camejo

Dairon Reyes Rueda

Yunior Yuri Pérez

Didier Reinoso

Deiby Borrell

Maikol Vega

Delanteros