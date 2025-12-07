La técnica de ultrasonido que podría salvar a personas con adicciones y depresión

La Habana, 5 dic.- Un equipo de investigadores ha logrado por primera vez sin cirugía modular el aprendizaje basado en recompensas de personas mediante la estimulación transcraneal con ultrasonidos (TUS, por sus siglas en inglés). El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, podría ayudar a personas con adicciones, depresión y trastornos alimentarios.

Los autores destacan que resultados comparables solo se habían logrado mediante estimulación cerebral profunda, un método quirúrgico. Estos resultados sugieren que la TUS se presenta como una alternativa no invasiva para tratar a personas con trastornos neurológicos o psiquiátricos.

El estudio indica que, tras dirigir las señales de ultrasonido a la parte del cerebro encargada de dar señales de recompensa, los participantes repitieron con mayor éxito las elecciones premiadas y aprendieron más rápido.

¿En qué consistió el estudio?

En el experimento participaron 26 adultos sanos en un esquema con cuatro visitas: una de planificación y tres sesiones con condiciones distintas. En cada una de ellas se dirigieron señales de ultrasonido al núcleo accumbens del cerebro, que se activa cada vez que experimentamos algo placentero.

La estimulación se realizó con cinco pulsos por segundo, a una frecuencia de 5 Hz, durante un periodo de 80 segundos. El protocolo se diseñó para alcanzar el objetivo con seguridad y precisión milimétrica.

Las estimulaciones del núcleo accumbens sirven para enseñarnos patrones de comportamiento que llevan a una recompensa. Aproximadamente diez minutos después de cada estimulación, los voluntarios ingresaban en un escáner y, durante cerca de una hora, ponían a prueba su capacidad de aprendizaje por repetición.

La tarea constaba de tres símbolos por bloque. En cada ronda aparecían dos símbolos y la persona elegía aquel que creía que tenía más probabilidades de dar una recompensa. Se mostraba un visto de aprobación si había premio o una cruz si no.

Potencial alcance del descubrimiento

La estimulación del núcleo accumbens modificó las señales cerebrales relacionadas con la expectativa de recompensa y afectó a la tasa de aprendizaje tras recibir premios y a la repetición de elecciones reforzadas.

El estudio fue dirigido por la profesora Elsa Fouragnan, directora del Centro de Ultrasonidos Terapéuticos y del Centro de Investigación e Imagen Cerebral (BRIC) de la Universidad de Plymouth (Reino Unido). La experta explicó que el núcleo accumbens es donde convergen las señales de dopamina que determinan la influencia de las recompensas en nuestra toma de decisiones.

“Este estudio es el más significativo que he tenido el privilegio de dirigir hasta la fecha. Hemos descubierto una conexión clara entre un proceso cognitivo específico y una estructura cerebral profunda que, hasta ahora, solo se podía alcanzar mediante cirugía. Marca un punto de inflexión para la neurotecnología, al demostrar que un enfoque de ultrasonido no invasivo puede influir en el comportamiento y, algún día, podría ayudar a restablecer el equilibrio mental”, concluyó la científica. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)