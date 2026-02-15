Quien sabe si el amor te llegue un día/ Alado, divino en su regreso/ Para secar el llanto, y borrar el exceso/ De tanto sufrimiento, y tal melancolía.

Quien sabe si el amor se haga tu preso/ Desbordado de ensueños y poesía,/Desnudando las ansias de un regreso/ Para que la noche no muera así, sombría.

Quien sabe si el amor hoy te derroche/ Las mieles que renuevan la alegría/ y un beso selle como un broche/ La sed de su ausencia y tu agonía.

Buscando en el desierto la tierra prometida / Descubriste un oasis de sueños y rumores/Escribiste en la arena la historia presentida/ conmovedora y triste de todos tus amores.

Quien sabe si el amor te llegue un día/Intensamente puro, intransferible/Y muera tu soledad en la porfía/ Porque el Amor es más que todo: Indestructible.

¡Feliz 14 de Febrero: Dia de de los Enamorados! (Imagen tomada de Internet)