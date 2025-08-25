Primer robot humanoide gestante podría nacer en China

Moscú, 25 ago.- Un equipo de científicos chinos están desarrollando el primer robot humanoide capaz de gestar un embarazo, una posible solución para parejas con problemas de fertilidad. El prototipo aún está en fase experimental.

Según explicó el doctor Zhang Qifeng, fundador de Kaiwa Technology (Guangzhou) y quien está al frente del proyecto, no se trata simplemente de una incubadora, sino de un robot equipado con un útero artificial que simula el proceso de gestación humano, ya que contiene líquido amniótico sintético y suministra los nutrientes necesarios para el desarrollo fetal durante durante las 40 semanas de embarazo.

La tecnología del útero artificial ya está en una etapa avanzada y ahora necesita ser implantada en el abdomen del robot” para poder “lograr un embarazo, permitiendo que el feto crezca dentro de él, explicó el especialista a medios locales. Sin embargo, hubo detalles que no aclaró, por ejemplo, cómo los óvulos son fecundados e implantados en el útero artificial.

Zhang espera que el prototipo esté disponible dentro de un año y pueda ser comercializado a un precio menor a los 100 mil yuanes (unos 13 mil 900 dólares).

Los úteros artificiales ya mostraron buenos resultados en estudios con animales. En 2017, investigadores del Children’s Hospital de Filadelfia (EE.UU.) lograron que un cordero prematuro se desarrollara en un útero artificial denominado biobag. Este dispositivo, fabricado con vinilo transparente, estaba lleno de una solución salina tibia que simulaba el líquido amniótico artificial, mientras que los nutrientes se suministraban mediante un tubo conectado al cordón umbilical. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)