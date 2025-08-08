Primer ministro palestino denuncia estrategia bélica de Israel
Todo allí está en la mira del Ejército invasor, incluidos iglesias, mezquitas, escuelas, hospitales, niños y mujeres, afirmó Mustafa, según reseñó la agencia oficial de noticias Wafa.
El jefe de gobierno señaló que también Cisjordania y Jerusalén Este están bajo fuego de las tropas israelíes.
Esperamos que en las próximas semanas cese la guerra y emprendamos la reconstrucción de Gaza, en cooperación con nuestros hermanos en Egipto y muchos otros países, expresó.
El primer ministro consideró que esta es una batalla entre «el bien y el mal, la ocupación y la libertad, la destrucción y la construcción».
Asimismo, resaltó el creciente respaldo internacional a la causa palestina ante la nueva agresión israelí.
Pese a las duras condiciones, a la ocupación y al hambre, nuestro pueblo resurgirá, subrayó. (Tomado de Prensa Latina)