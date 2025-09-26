Par de éxitos para Cuba en Copa Mundial de Baseball5

La Habana.- EL EQUIPO cubano logró par de victorias en la jornada más reciente y avanzó a cuartos de final en la Copa Mundial Juvenil de Baseball5 con sede en Nayarit, México.

Los alumnos del director técnico Sergio Arturo Pérez, primero vencieron 2-0 (nocaut de 15-0 y 12-2) a Corea del Sur.

Kevin Hidalgo-Gato destacó en el golpeo: de 7-5 con cuatro carreras impulsadas. Rachel de la Caridad Medina empujó a cinco compañeros hacia el plato en el primer periodo.

En el siguiente destacó el capitán Carlos Alejandro Rivera, de 7-6 y tres anotaciones propulsadas.

En octavos de final, Cuba venció 2-0 a Siria (nocaut de 16-1 y 9-3). Los datos aparecidos en el sitio web del certamen reflejan que Adis Yudith Espinel fue un real ciclón: pegó de 11-9, con siete carreras impulsadas y a la defensa paró todo lo que le conectaron por tercera base.

Eros Bernal, jefe técnico de esa disciplina en la Isla, hizo oficial a JIT, vía WhatsApp, que el equipo tendrá este viernes otro par de duelos.

Primero contra Lituania en cuartos de final, y de salir airoso se las verá en la noche en semifinales ante México.

El certamen premiará al ganador boleto directo a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, donde el baseball5 debutará a ese nivel. (Tomado de Jit)