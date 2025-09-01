Nuevas tecnologías revitalizan Complejo Audiovisual Nuevo Mundo

Camagüey, 1ro sep.- Con la integración de tecnologías de la informática y las comunicaciones se revitaliza en esta ciudad el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, uno de los espacios emblemáticos de la céntrica Calle de los Cines.

Juan Antonio García Borrero, escritor y crítico cinematográfico, lidera la iniciativa que develó este domingo una imagen a tamaño real del personaje animado Elpidio Valdés, que trae un código QR que permite acceder a la filmografía de Juan Padrón junto a otros datos de interés.

También los transeúntes pueden disfrutar de una muestra de la cartelística cinematográfica cubana, inscritos en el Programa Memoria del Mundo de la Unesco, que mediante el empleo de la realidad aumentada ofrece variada información de películas cubanas y extranjeras de relevancia dentro de la historia del séptimo arte.

A través el trabajo mancomunado de actores de la economía, instituciones culturales y organizaciones de la sociedad civil cubana resurge el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo con servicios como cinemateca, café, sala de proyección y galería, entre otros.

La reapertura sirvió para dialogar de los esfuerzos que desde la cultura audiovisual se hacen en la Calle de los Cines de Camagüey para aportar a la transformación digital de la sociedad, un futuro necesario que requiere del empleo creativo por las personas de las nuevas tecnologías. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)