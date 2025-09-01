Díaz-Canel augura éxito a empresa biotecnológica Cuba-Vietnam

La Habana, 1ro sep.- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba , Miguel Díaz-Canel, auguró éxitos a la empresa mixta biotecnológica y farmacéutica cubano-vietnamita Genfarma, cuya planta de producción quedó inaugurada hoy.

El también presidente de la República y la delegación de alto nivel que le acompaña en su visita oficial a la nación indochina, recorrieron este domingo las modernas instalaciones con que cuenta la flamante entidad, enclavadas en el hanoyense parque de alta tecnología de Hoa Lac, informó la agencia de noticias Prensa Latina en un despacho fechado en Hanoi.

Al reflejar sus impresiones en el libro de visitantes, el jefe de Estado cubano manifestó sentirse extremadamente orgulloso de que, con el trabajo conjunto de hermanos vietnamitas y cubanos, de manera profesional e intensa, “hayamos logrado tener ya una empresa mixta biotecnológica y farmacéutica que cuenta con todas las capacidades para lograr el éxito.”

Opinó, además, que éste es un sentido homenaje al excelente nivel de las históricas relaciones entre Vietnam y Cuba, forjadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro y el presidente Ho Chi Minh, y continuadas por el general de Ejército Raúl Castro y los líderes vietnamitas.

La empresa mixta Genfarma fue creada tras el acuerdo constitutivo suscrito en mayo último por BFC S.A., de Cuba, y Genfarma Holdings, de Vietnam, con el propósito de impulsar la producción de medicamentos esenciales para ambos países, lo cual fortalecerá la sostenibilidad económica del sistema de salud cubano.

En la propia jornada, Díaz-Canel y sus acompañantes visitaron el nuevo Museo de Historia Militar de Vietnam, donde depositaron una ofrenda floral ante el monumento erigido allí en memoria de los expertos militares cubanos caídos en la guerra de resistencia.

Durante el recorrido por algunas de las salas de la instalación la delegación cubana fue aclamada por centenares de visitantes con gritos de ¡Vietnam-Cuba!, acompañados de fuertes aplausos.

En este Museo de Historia Militar, testimonio del heroísmo y la resistencia invencible del hermano pueblo vietnamita, rendimos tributo en nombre del pueblo, el Partido y el Gobierno cubanos a las generaciones que consagraron sus vidas a la liberación, la independencia y la defensa de la nación, escribió en el libro de visitantes.

Destacó asimismo que las históricas acciones de Vietnam son inspiración para Cuba, porque compartimos similar vocación de soberanía y justicia social.

Díaz-Canel dejó constancia, además, de que “al rendir homenaje a los combatientes cubanos caídos evocamos el sacrificio compartido y la hermandad sellada en la icónica frase del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre”.

El presidente cubano y su comitiva llegaron este domingo a Hanoi para una visita oficial de tres días durante la cual participarán en los actos conmemorativos por el 80 aniversario de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam.

La primera actividad realizada por la delegación de alto nivel, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue rendir homenaje al Héroe Nacional José Martí con la colocación de una ofrenda floral ante el busto que perpetúa su memoria, en el parque-jardín Tao Dao. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)