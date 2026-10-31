Cuba y Granada destacan excelentes vínculos bilaterales

Saint George’s, 31 oct. – Cuba y Granada destacaron el excelente estado de las relaciones bilaterales, cimentadas en históricos lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo, aspectos esenciales en el complejo contexto que vive el mundo hoy.

Durante un encuentro en esta capital, la embajadora de Cuba en Granada, Yadirys Echenique, y la secretaria permanente de Relaciones Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Fomento de las Exportaciones de ese país, Roxie McLeish-Hutchinson, reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo los nexos de cooperación en áreas de interés común, en beneficio de ambos pueblos.

Las funcionarias también intercambiaron criterios sobre diversos asuntos de la agenda bilateral e internacional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en su página web.

En el diálogo, sostenido la víspera, la diplomática cubana trasladó el agradecimiento del Gobierno y el pueblo de la nación caribeña por la firme postura de Granada en respaldo a la condena del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como de las medidas coercitivas y sanciones que afectan a la isla.

Asimismo, Echenique reconoció la constante solidaridad expresada por el Gobierno y el pueblo granadinos hacia Cuba, gesto que contribuye al fortalecimiento de los vínculos históricos que unen a ambas naciones. (Tomado de Prensa Latina)